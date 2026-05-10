أخبار بني سويف: وزير النقل والمحافظ يشهدان التشغيل التجريبي لمحور الفشن ويُهنئ مدير مديرية العمل الجديد

وزير النقل ومحافظ بني سويف يشهدان التشغيل التجريبي لمحور الفشن على النيل

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى ضمن مشروع محور الفشن التنموي على النيل،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح وتشغيل المشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها لخدمة جمهور المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

وشهد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع حضور كل من: اللواء حسام الدين مصطفي مساعد الوزير للطرق والكباري، اللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس عبد الرحيم محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف، الأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن، العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا، المهندس محمد عشري مدير المشروع

بني سويف تحصد المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات

في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى دعم الأنشطة الطلابية وبناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي، حققت جامعة بني سويف إنجازًا متميزًا بحصول الطالب عبد الرحمن علي فتحي، بكلية العلوم، على لقب الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية، خلال فعاليات الملتقى القمي للطالب والطالبة المثاليين الذي استضافته جامعة الفيوم.

محافظ بني سويف يهنئ مدير مديرية العمل الجديد بمنصبه

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المهندس محمود باسل مدير مديرية العمل الجديد، حيث هنأه المحافظ بتولي مهام عمله، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الجديدة داخل المحافظة.وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع مدير العمل بعض الملفات، شملت جهود المديرية في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتوسع في برامج التشغيل ،ودعم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لأبناء وشباب المحافظة.