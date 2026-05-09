طلاب صيدلة بني سويف الأهلية يوظفون الذكاء الاصطناعي في شرح الفيروسات والطفيليات

نظم قسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة بني سويف الأهلية، نشاطًا علميًا متميزًا حول استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مقرر الباراسيتولوجي والڤيرولوجي لطلاب الفرقة الثالثة ، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة رشا توفيق نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور أحمد أسامة الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، و الدكتورة رانيا سرحان مدير برنامج كلية الصيدلة، والدكتور طارق دشيشة رئيس القسم، وبمشاركة الدكتور أحمد فرج والدكتورة فاطمة ملهم.

وأوضح الدكتور طارق أن هذه الفعاليات العلمية تأتي في إطار توجه الجامعة نحو دمج التكنولوجيا الحديثة وأساليب التعليم المتطورة داخل العملية التعليمية، حيث قدم الطلاب مجموعة من الفيديوهات التعليمية التفاعلية من إعدادهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تبسيط شرح الطفيليات والفيروسات بأسلوب مبتكر يجمع بين الجانب العلمي والتقني، إلى جانب عروض تقديمية احترافية عكست قدرتهم على توظيف المعرفة الأكاديمية بصورة عملية وإبداعية.

وعكست المشروعات المقدمة مستوى متقدمًا من التفكير الابتكاري لدى الطلاب، وقدرتهم على الربط بين العلوم الصيدلية والتقنيات الرقمية الحديثة، بما يسهم في تنمية مهارات المستقبل، ويواكب متطلبات التحول الرقمي المتسارع في القطاع الصحي والتعليمي.