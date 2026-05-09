بسبب لهو الأطفال.. ضبط سائق وزوجته ونجله و3 آخرين بمشاجرة في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 / الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (سائق وزوجته ونجله) ، طرف ثان (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بنى سويف ، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (العصى الخشبية والأسلحة البيضاء "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .