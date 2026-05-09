صحة بني سويف تنفذ قافلة مجانية بمركز شباب إبشنا وتقدم من خلالها نحو 600 خدمة طبية

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية وتوعوية بمركز شباب إبشنا بمركز بني سويف، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، في إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الطبية المجانية والوصول بها إلى مختلف الفئات.

حيث قام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز العيادات، بتنفيذ القافلة أمس الجمعة ، والتي ضمت 3 عيادات في تخصصات الباطنة، الأطفال، والنساء، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 193 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، كما تضمنت تنفيذ عدد من المبادرات الصحية مثل مبادرة صحة المرأة، بجانب عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 80 مواطنًا، تناولت موضوعات متعددة عن التغذية السليمة والنظافة الشخصية - والتعامل الامن مع الجروح والاصابات )، وبلغ مجموع الخدمات التى قدمتها القافلة للمواطنين 597 خدمة طبية .