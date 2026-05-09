ماراثون للدراجات الهوائية على كورنيش النيل في بني سويف

تحت شعار"لياقة المصريين"،تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف تنفيذ فعاليات المبادرة القومية " لياقة المصريين" بماراثون الدراجات الهوائية على كورنيش النيل، بهدف نشر الثقافة الرياضية وجعلها نمط حياة يومي للمواطن السويفي



وقد شهد الماراثون مشاركة واسعة من الشباب والفتيات والرواد،حيث رسمت الدراجات لوحة رياضية على ضفاف النيل، بهدف نشر الثقافة الرياضية وجعلها جزءاً أصيلاً من الجدول اليومي للمواطن السويفي، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والنشاط.



أقيمت الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، و اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف. وتنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومنطقة الدراجات ببني سويف

وذلك تحت متابعة وإشراف من هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة،و​الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة، وفي حضور ​حسن زكريا، معاون المدير العام للرياضة، عبدالله سيف، مدير إدارة التنمية الرياضية و​الدكتور محمد عبد المنعم ، رئيس منطقة الدراجات و​الأستاذة غادة شحاتة، المدير التنفيذي لمنطقة الدراجات والمنسق رحاب جمعة، والمدربين: سيد أحمد جابر، ضياء محمد نجيب، وأحمد علي.