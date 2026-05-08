سياسة واقتصاد بني سويف تنظم ورشة عمل عن مهارات التداول في البورصة

تحت رعاية الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، نظمت كلية السياسة والاقتصاد ورشة عمل متميزة بعنوان أساسيات ومهارات التداول في البورصة مدخل عملي للتحليل المالي والفني”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأوراق المالية.

وذلك بإشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،و الدكتور محمد نور البصراتي عميد الكلية،

حاضر في الورشة الدكتورة رانيا الجندي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية والخبير بالبورصة المصرية، إلى جانب الأستاذ محمد رضوان رئيس قسم التدريب بأكاديمية Tradepedia، و بحضور أساتذة قسم الاقتصاد بالكلية وهم الدكتورة هند مرسي، والدكتورأحمد عبد الحافظ، والدكتور محمد راشد،

وأوضح رئيس الجامعة ، ان الورشة فرصة فريدة للطلاب للاطلاع على أحدث المفاهيم والتطبيقات العملية في مجال التداول بالبورصة، بما يعزز من قدراتهم على فهم آليات السوق المالية ويؤهلهم للتعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية بكفاءة ووعي ، كما غطت الورشة مجموعة من المحاور الأساسية التي تمثل مدخلًا شاملًا لفهم البورصة وآلية عملها، حيث تناولت الفرق بين الاستثمار والمضاربة، وأساسيات التحليل المالي، ومبادئ التحليل الفني وقراءة الرسوم البيانية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر وتجنب الأخطاء الشائعة. وقد ساهمت هذه المحاور في تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والعملية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات رشيدة في مجال الاستثمار، وترسيخ ثقافة مالية قائمة على الوعي والانضباط.

واشار عميد الكلية ان هذه الورشة تأتى ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الكلية لتعزيز قدرات طلابها وربطهم بسوق العمل، بما يعكس الدور الريادي لكلية السياسة والاقتصاد في إعداد جيل قادر على المنافسة والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.