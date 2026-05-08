غدا.. ضعف المياه عن مركز ناصر وقرية الميمون في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر وقرية الميمون بالواسطى، بدءا من الساعة 9 صباح غد السبت 2026/5/9 وحتى الساعة 9 مساء يوم الأحد الموافق 2026/5/10؛ نظراً لأعمال تطهير مروق رقم 1 بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر.

وأهابت الشركة، بالمواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في حال الحاجة إليها.

وأوضحت أنه في حال الاستفسار والشكاوى؛ يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل، ورقم واتس آب 01211175827.