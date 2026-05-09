أخبار بني سويف | فحص وعلاج 1121حالة بقرية الكُنيّسة بالفشن.. إحالة أطباء وممرضين تأمين صحي للتحقيق

بني سويف تستضيف 29 سائحا ألماني ونمساوي بممشى الكورنيش خلال رحلتهم النيلية ضمن خطة تنشيط السياحة

واصلت بني سويف، استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم،ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية،حيث وصل "أمس" فوج سياحي قوامه 29 سائحا ألمانياً ونمساوياً،على متن باخرة نيلية،وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وبعض العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.تضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي على كورنيش النيل بمدينة بني سويف،حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية،بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

فيما أشارت اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش، إلى أن استقبال الأفواج السياحية يتم بمتابعة من اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يُعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.

صحة بني سويف : الكشف على 1121حالة وتقديم 3200 خدمة لأهالي قرية الكُنيّسة بالفشن

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية الكُنيّسة بمركز الفشن ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جمعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

جاء تنفيذ القافلة تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، وبمشاركة الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات، حيث تم تنظيم القافلة على مدار يومي 6 و7 مايو الجاري، من خلال 7 عيادات في 6 تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة،مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

إحالة أطباء وممرضين بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف إلى التحقيق

أجرى الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، جولة تفقدية مفاجئة داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،

وتفقد مدير الفرع عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، شملت العناية المركزة، الحضانات، الكلى، الباطنة، رعاية القلب، الأشعة، المعامل، وبنك الدم، حيث تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطمأن على أرصدة أكياس الدم والبلازما، ومدى جاهزية الأقسام المختلفة لاستقبال الحالات الطارئة على مدار اليوم.