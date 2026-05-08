إحالة أطباء وممرضين بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف إلى التحقيق

أجرى الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، جولة تفقدية مفاجئة داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،

وتفقد مدير الفرع عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، شملت العناية المركزة، الحضانات، الكلى، الباطنة، رعاية القلب، الأشعة، المعامل، وبنك الدم، حيث تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطمأن على أرصدة أكياس الدم والبلازما، ومدى جاهزية الأقسام المختلفة لاستقبال الحالات الطارئة على مدار اليوم.

وخلال الجولة، تم رصد غياب طبيبين وممرضة وفني أشعة عن النوبتجية، ليصدر مدير الفرع توجيهًا فوريًا باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للتحقيق، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط داخل المستشفيات يمثلان ركيزة أساسية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين، وأن أي تقصير يمس حقوق المرضى لن يتم التهاون معه.كما تابع منظومة الغازات الطبية داخل المستشفى، وراجع انتظام ضخ الأكسجين ومدى جاهزية الأسطوانات الاحتياطية، إلى جانب متابعة نسب الإشغال بالعنايات المركزة والحضانات، مع التشديد على سرعة التعامل مع الأعطال الفنية وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية.

ووجّه بسرعة الانتهاء من العمليات الجراحية المؤجلة والعمل على تقليص قوائم الانتظار، مع إعداد متابعة يومية للموقف التنفيذي، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المرضى.

وشملت التوجيهات أيضًا سرعة استكمال ميكنة جميع أقسام المستشفى دعمًا لخطة التحول الرقمي، إلى جانب إعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء ومتابعة أعمال الجودة داخل المستشفى، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والجودة.