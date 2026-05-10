رئيس "حقوق النواب": جولات ماكرون بشوارع الإسكندرية رسالة سلام من مصر للعالم

 أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان بالزيارة التاريخية والمهمة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحافظة الإسكندرية ومشاركته الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح جامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، مؤكدا أن الزيارة، وما بها من جولات ولقاءات، تؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية وخصوصيتها.

وقال النائب رضوان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الأحد"، إن الرئيس ماكرون تجول أمس وصباح اليوم في شوارع الإسكندرية، مما يؤشر بأنه شعر بالأمن والأمان الذي تنعم به مصر وشعبها، موضحا أن هذه الجولات تعد بمثابة رسالة سلام ومحبة وطمأنة من مصر لللإنسانية والعالم أجمع بأن مصر بلد السلام والأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن ما قام به الرئيس الفرنسي اليوم من تجول وممارسة الرياضة في شوارع الإسكندرية رسالة بأن مصر تفتح أبوابها للجميع وأن شعبها يؤمن بالاختلاف وقبول الأخر ويرفض العنصرية، موضحا أن مصر كما أكد الرئيس السيسي جسرا للحضارات والحوار ومشاركا في صناعته.

وأوضح النائب رضوان أن مثل هذه الزيارات الدولية للرؤساء والزعماء الدوليين وما يقومون به من جولات واللقاءات شهادة بأن مصر ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن توقيت هذه الزيارة يجعلها أكثر أهمية حيب جاءت وسط تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة.

وعن افتتاح الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حضور الزعيمين جنبا إلى جنب، في هذا المحفل العلمي والأكاديمي يعكس قوة العلاقات المصرية الفرنسية ونجاح مصر في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي وجذب المؤسسات الأكاديمية الدولية الكبرى ومنها جامعة سنجور، واصفا الجامعة بأنها منارة علمية وتعليمية تشع من مصر للقارة الأفريقية وشعوبها كافة.

ونوه بأن وجود جامعة سنجور في مدينة برج العرب بالإسكندرية يؤكد أن مصر أصبحت نقطة ارتكاز رئيسية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الدول الإفريقية والمجتمع الدولي وخصوصا فرنسا، مؤكدا أن ذلك يتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق ببناء الإنسان والاستثمار فيه.

ورأى أن قواعد الجمهورية الجديدة التي أرسها الرئيس السيسي تشهد حاليا طفرة تعليمية كبيرة تساهم في تحويل مصر إلى مركز علمي وثقافي وحضاري وسياحي قائم على الإنسانية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي يقودها الرئيس لتطوير منظومة التعليم وتوسيع نطاق الشراكات الدولية فيه.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محافظة الإسكندرية افتتاح جامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

