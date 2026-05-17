تغيبت منذ أمس.. جهود أمنية مكثفة بعد العثور على جثة صغيرة ملقاة بمصرف بأبوقرقاص بالمنيا

تكثف الأجهزة الامنية من تحرياتها بعد عثور أهالي مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، اليوم الأحد، على جثة طفلة داخل جوال ملقى بأحد المصارف المائية، وذلك بعد تغيبها أمس في ظروف غامضة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثمان طفلة بأحد المصارف بمركز أبوقرقاص ، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة كانت متغيبة منذ أمس، وحررت أسرتها محضرًا بتغيبها، قبل أن يتم العثور عليها جثة هامدة داخل المصرف.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز أبو قرقاص جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وفحص علاقات المجني عليها وتتبع خط سيرها قبل اختفائها، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان، في محاولة للوصول إلى مرتكبي الواقعة وكشف لغز الجريمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها، وقررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة