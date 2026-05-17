الأقوى في ربيع 2026.. تغير المناخ: احذروا موجة الحر القادمة وهذا موعد انكسارها

شيماء مجدي

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من تعرض البلاد خلال الأيام المقبلة لموجة شديدة الحرارة تُعد من أقوى موجات الحر المبكرة خلال ربيع 2026، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستتجاوز 42 درجة مئوية على عدد كبير من المناطق، مع نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية الساخنة المثيرة للرمال والأتربة خاصة بالمناطق الغربية والمكشوفة.

تحول لأجواء الصيفية

وأوضح فهيم خلال تصريحات له ،أن خطورة هذه الموجة تكمن في توقيتها المبكر، حيث تضرب البلاد بينما لا يزال فصل الربيع مستمر فلكيا، وهو ما يعكس التسارع الكبير في التحول المبكر للأجواء الصيفية قبل أكثر من شهر على بداية الصيف الفلكي رسميًا.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الأوضاع الجوية الحالية تستدعي أقصى درجات الحذر والانتباه، خاصة بالنسبة للمزارعين ومربي الدواجن والماشية، وكذلك العاملين تحت أشعة الشمس المباشرة، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة نهارًا وليلاً.
تفاصيل الموجة الحارة يومًا بيوم.

موجة شديدة الحرارة

وأشار الدكتور محمد علي فهيم إلى أن الأحد 17 مايو يشهد بداية قوية للموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسجل درجات الحرارة نحو 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى 42 درجة بشمال الصعيد، بينما تقترب من 44 درجة بجنوب الصعيد، مع نشاط واضح للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية وغرب البلاد.
وأضاف أن الاثنين 18 مايو سيشهد تحسنًا نسبيًا على السواحل الشمالية وأقصى شمال الدلتا، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، حيث تدور الحرارة حول 40 درجة على الوجه البحري، بينما تصل إلى 45 درجة بجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على المناطق الجنوبية.

حالة الطقس يوم الثلاثاء

وأوضح أن الثلاثاء 19 مايو يشهد استمرار الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري بدرجات حرارة تلامس 40 درجة، فيما تستمر درجات الحرارة حول 45 درجة بجنوب الصعيد، مع هدوء نسبي في نشاط الرياح.


وأكد فهيم أن الأربعاء 20 مايو سيشهد بداية انكسار الموجة على شمال البلاد نتيجة سيطرة الكتلة الهوائية الشمالية المعتدلة، لتنخفض الحرارة إلى نحو 33 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد بدرجات تقترب من 44 درجة.

حالة الطقس يوم الخميس

وأشار إلى أن الخميس 21 مايو سيشهد تحسنًا ملحوظًا وانخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تسجل الحرارة نحو 31 درجة على المناطق الشمالية و35 درجة على جنوب البلاد، مع نشاط قوي للرياح نتيجة استبدال الكتلة الساخنة بكتلة هوائية أكثر اعتدالًا.

تحذيرات من الإجهاد الحراري وتأثيرات خطيرة على المحاصيل

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن الموجة الحالية تتسم أيضًا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، حيث تتراوح الصغرى بين 25 و30 درجة مئوية، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات التنفس والهدم داخل النباتات ويؤثر سلبًا على كفاءة النمو والتحجيم.

تذبذبات حرارية

وأوضح أن البلاد تشهد تذبذبات حرارية حادة بين الكتل الهوائية الساخنة والجافة والكتل الشمالية المعتدلة، الأمر الذي يزيد من الضغوط المناخية على النباتات والمحاصيل الزراعية.
وحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، خاصة مع تعامد الشمس واقترابها من مدار السرطان، ما يؤدي إلى زيادة تأثير الأشعة قصيرة الموجة الأعلى خطورة.

