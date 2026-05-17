زلزال في الجيزة.. إحالة مافيا الـ7 جنسيات لجلب المخدرات بالدرون للجنايات |خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية 7 مواطنين من دولة اثيوبيا و 2 من دولة السوداني ومواطن من دولة اليمن ومواطن من دول العراق و 5 من المواطنين من دولة المغرب و مواطنة من دولة فلسطين ومواطن من دولة عربية و2 من مصر إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين أكبرلا تشكيل إجرامي لجلب المخدرات لمصر

جاء بامر الإحالة أن المتهمين جميعا ألفوا - وأخرون مجهولون؛ تشكيلا عصابيا يترغمه الأول والثاني والثالث والحادي والعشرون تخصص غرضه الاتجار في الجواهر والعقاقير المخدرة ( الميثامفيتامين، الميثامفيتامين أستيلاتيد "أحد" مشتقات الفينيتيل امين"، الحشيش البريجابالين)

كما جلبوا - وأخرون مجهولون؛ جواهر وعقاقير مُخدرة ( الميثامفيتامين الميثامفيتامين أستيلاتيد "أحد مشتقات الفينيتيل امين". الحشيش البريجابالين)؛ إلى داخل جمهورية مصر العربية قبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة



كما حازوا وأحرزوا - وأخرون مجهولون؛ جواهر مُخدرة ( الميثامفيتامين، الميثامفيتامين أستيلاتيد "أحد مشتقات الفينيتيل امين"، الحشيش) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.



كما حازوا وأحرزوا - وأخرون مجهولون؛ عقار مُخدر ( البريجا بالين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالتحقيقات

كما أحرز المتهم الحادي والعشرون وخاز باقي المتهمون طائرة مُحركة لاسلكية (ترون) قبل الحصول على تصريح من الجهة المختصة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات