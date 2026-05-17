الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الدلتا الجديدة.. 2 مليون فرصة عمل و800 مليار جنيه استثمارات| القصة الكاملة

الدلتا الجديدة 2026.. 2 مليون فرصة عمل و800 مليار جنيه استثمارات
عبد الفتاح تركي

الدلتا الجديدة 2026 .. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع «الدلتا الجديدة» التنموي المتكامل بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضمن فعاليات موسم حصاد القمح 2026، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التوسع الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم الأمن الغذائي في مصر.

وشهدت فعاليات الافتتاح تشغيل محطة مياه «نبع» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار منظومة البنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها لخدمة المشروع، الذي يعد من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية الجاري تنفيذها في مصر خلال الفترة الحالية.

مشروع الدلتا الجديدة

800 مليار جنيه تكلفة مشروع الدلتا الجديدة

أكد الرئيس السيسي أن تكلفة مشروع الدلتا الجديدة وصلت إلى ٨٠٠ مليار جنيه، موضحا أن تكلفة الفدان الواحد تتراوح ما بين ٣٥٠ إلى ٤٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة طرق جديدة بأطوال تصل إلى ١٢ ألف كم، بهدف دعم التنمية الزراعية وربط مناطق المشروع بالمحافظات المختلفة.

وأشار الرئيس إلى أن المشروع واجه تحديات كبيرة منذ بدء التنفيذ، إلا أن جهود الدولة والقطاع الخاص ساهمت في تجاوزها، موضحا أن المشروع يشهد مشاركة واسعة من مختلف جهات الدولة، إلى جانب مساهمة قوية من القطاع الخاص، حيث تعمل ١٥٠ شركة في الإنتاج الزراعي فقط، بخلاف مئات الشركات الأخرى العاملة في الأنشطة المرتبطة بالمشروع.

محطة الدلتا الجديدة

2 مليون فرصة عمل مستدامة في مشروع الدلتا الجديدة

كشف الرئيس السيسي أن مشروع الدلتا الجديدة يوفر نحو مليوني فرصة عمل، مؤكدًا أن هذه الوظائف تعد فرصا مستدامة وليست مؤقتة، بما يسهم في دعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل في القطاعات الزراعية والخدمية والصناعية المرتبطة بالمشروع.

وأوضح أن شركات القطاع الخاص تتولى أعمال الزراعة داخل المشروع، ويتم التنسيق معها بشأن نوعية المحاصيل المستهدفة وفقا للدورة الزراعية المحددة، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي الجديدة ويعزز الإنتاج الزراعي.

19 محطة رفع و2000 ميجاوات كهرباء لخدمة المشروع

تحدث الرئيس عن التحديات المرتبطة بتوفير المياه اللازمة لزراعة الأراضي الجديدة، موضحا أن الدولة اعتمدت على تجميع مياه الصرف الزراعي من أراضي محافظات الدلتا بعد معالجتها معالجة ثلاثية، ثم نقلها عبر المسارين الشمالي والشرقي، ويبلغ طول كل منهما ١٥٠ كم.

الدلتا الجديدة مشروع عملاق لـ حماية الأمن الغذائي للمصريين

وأضاف أن نقل المياه تم عكس الميل الجغرافي الطبيعي للأراضي، وهو ما استلزم إنشاء ١٩ محطة رفع رئيسية لتوفير المياه اللازمة لزراعة ٢.٢ مليون فدان، إلى جانب إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات لدعم عمليات التشغيل داخل المشروع.

خطة الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي في مصر

وشدد الرئيس السيسي على أن الرؤية الاستراتيجية للدولة تستهدف تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، بحيث يتم التركيز على زراعة المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة داخل أراضي الوادي والدلتا، نظرا لارتفاع إنتاجيتها، بينما يتم توجيه الأراضي الجديدة لزراعة المحاصيل التي تحقق جودة أعلى في الأراضي الصحراوية، وعلى رأسها محصول البنجر.

وأكد الرئيس أن هذه السياسة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأراضي الزراعية والدورات الزراعية المختلفة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية.

الدلتا الجديدة

مصر تستورد 17 مليون طن أعلاف سنويا

أوضح الرئيس السيسي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المحاصيل يمثل تحديا كبيرا في مصر وفي أغلب دول العالم، نظرًا إلى ارتباط الإنتاج الزراعي بعوامل مناخية ومائية وبيئية متعددة.

وأشار إلى أن مصر تستورد بين ١٤ إلى ١٧ مليون طن سنويًا من الأعلاف، بالإضافة إلى واردات القمح، مؤكدًا أن جهود الدولة مستمرة لتعظيم الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية الكبرى في مناطق المنيا وبني سويف وكوم أمبو وتوشكي وشرق العوينات وسيناء.

جولة تفقدية لمحطة «نبع» وموسم حصاد القمح

أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية داخل المشروع عقب الافتتاح، شملت محطة رفع المياه رقم ٣ «نبع»، إلى جانب تفقد منظومة التشغيل والتحكم، كما تابع أعمال حصاد القمح واستمع إلى شرح تفصيلي حول إنتاجية الفدان وجودة المحصول.

الدلتا الجديدة

واختتم الرئيس الجولة بمشاهدة إنتاجية محصول بنجر السكر، في إطار متابعة معدلات الإنتاج الزراعي داخل المشروع ومدى الاستفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها لخدمة الأراضي الجديدة.

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
الشرقية
منى العمدة
الحسن عادل
