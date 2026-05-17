رونالدو مرشح لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل فى دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، والتي تضم جوائز أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل لاعب سعودي، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب واعد.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الموسم تواجد عدد من أبرز نجوم الدوري، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، ومواطنه جواو فيلكس، إلى جانب روبن نيفيز لاعب الهلال، وجوليان كينونيس مهاجم القادسية، وإيفان توني مهاجم الأهلي وهداف المسابقة.

جوائز الدوري السعودي

كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، سعد الشهري المدير الفني لفريق الاتفاق، ليكون المدرب السعودي الوحيد في المنافسة، بجانب كل من جورجي جيسوس مدرب النصر، وسيموني إنزاجي مدرب الهلال، وماتياس يايسله مدرب الأهلي، وبريندان رودجرز مدرب القادسية.