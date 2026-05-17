جولة الأرقام القياسية تشعل الدوري السعودي.. رونالدو يقتحم نادي المئة وتوني وكينيونيس يواصلان مطاردة المجد

شهدت الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين واحدة من أكثر الجولات إثارة وقوة على مستوى الأرقام الفردية والجماعية بعدما تحولت الملاعب السعودية إلى مسرح مفتوح للمتعة والأهداف والإنجازات التاريخية في أسبوع كروي استثنائي شهد تسجيل 28 هدفاً إلى جانب استمرار الصراع المشتعل على لقب الهداف واقتراب الحسم في عدة ملفات فنية وجماهيرية.

الجولة لم تكن مجرد مباريات عادية في الأسابيع الأخيرة من الموسم بل جاءت مليئة باللحظات التاريخية وعلى رأسها الإنجاز الجديد الذي حققه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بقميص النصر بعدما دخل رسميًا نادي المئة في الدوري السعودي ليواصل كتابة فصول جديدة من التألق داخل الملاعب السعودية.

رونالدو.. ليلة تاريخية

واصل كريستيانو رونالدو تأكيد مكانته كواحد من أعظم النجوم الذين مروا على الدوري السعودي بعدما قاد النصر في ليلة استثنائية شهدت تحطيمه لأكثر من رقم تاريخي خلال مواجهة الديربي أمام الشباب.

وبات الدون الهداف التاريخي لمواجهات ديربي الشباب والنصر بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في تاريخ المواجهات بين الفريقين لكنه لم يكتفِ بذلك بل اقتحم أيضًا النادي المئوي في الدوري السعودي ليصبح خامس لاعب فقط يصل إلى 100 هدف في تاريخ المسابقة.

وجاءت مئوية رونالدو بصورة استثنائية تعكس تنوعه الهجومي الكبير بعدما سجل 70 هدفًا بقدمه اليمنى و18 باليسرى و11 هدفًا بالرأس إلى جانب هدف واحد سجله بظهره في إحصائية نادرة تؤكد اكتمال الترسانة الهجومية للنجم البرتغالي.

كما عادل رونالدو الرقم المميز الذي حققه إيفان توني بالتسجيل في شباك 17 فريقًا مختلفًا خلال موسم واحد ليؤكد استمراره كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في البطولة.

النصر يواصل عروضه القوية

ولم تتوقف إنجازات النصر عند رونالدو فقط إذ شهدت المباراة نفسها تألق البرتغالي جواو فيليكس الذي سجل ثاني أسرع هدف في تاريخ مواجهات الشباب والنصر بعدما هز الشباك في الدقيقة الثالثة فقط.

كما دخل أحد مهاجمي النصر قائمة تاريخية خاصة بعدما أصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في تاريخ هذا الديربي بعد المغربي عبد الرزاق حمد الله ليؤكد الفريق العاصمي قوته الهجومية الكبيرة مع اقتراب الموسم من نهايته.

صراع الهدافين يشتعل

وفي سباق الهدافين تواصلت الإثارة بشكل كبير بعدما واصل الكولومبي خوليان كينيونيس كتابة التاريخ بقميص فريقه بعدما وصل إلى هدفه الثلاثين هذا الموسم.

وبات كينيونيس رابع لاعب فقط في تاريخ الدوري السعودي ينجح في كسر حاجز الثلاثين هدفًا خلال موسم واحد كما حقق رقمًا لافتًا بوصوله إلى 50 هدفًا خلال 58 مباراة فقط في معدل تهديفي يعكس قيمته الهجومية الكبيرة.

في المقابل واصل الإنجليزي إيفان توني مطاردته للصدارة بعدما رفع رصيده إلى 32 هدفًا ليعزز موقعه في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

كما عادل توني الرقم القياسي التاريخي بالتسجيل في 22 مباراة مختلفة خلال موسم واحد وهو الرقم الذي سبق أن حققه كل من رونالدو والصربي ألكسندر ميتروفيتش في تأكيد جديد على شراسة المنافسة الهجومية هذا الموسم.

الهلال يفرض سطوته على ملعبه

وعلى مستوى النتائج الجماعية واصل الهلال فرض هيمنته المعتادة على ملعبه بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام الفرق الصاعدة للمباراة الثالثة والعشرين على التوالي.

كما نجح الهلال في تحقيق الفوز في آخر 14 مواجهة على أرضه أمام الفرق الصاعدة ليؤكد استمراره كأحد أكثر الفرق استقرارًا وقوة على ملعبه في السنوات الأخيرة.

في المقابل واصل الرياض معاناته الدفاعية بعدما عادل أطول سلسلة سلبية له باستقبال الأهداف في 15 مباراة متتالية وهو ما يعكس الصعوبات التي واجهها الفريق خلال الموسم الحالي.

الاتحاد يواصل تفوقه التاريخي على الاتفاق

بدوره نجح الاتحاد في تأكيد تفوقه التاريخي أمام الاتفاق بعدما حقق انتصاره السابع عشر في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ويواصل الاتحاد تقديم مستويات قوية في الأسابيع الأخيرة مع سعيه لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة والحفاظ على استقراره الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

الفتح وضمك يواصلان التألق

وفي مواجهات أخرى واصل الفتح نتائجه المميزة أمام الفرق الصاعدة هذا الموسم محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم في تلك المواجهات.

كما شهدت الجولة تألق اللاعب فارجاس الذي رفع رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم في واحدة من أفضل فتراته الفنية.

أما ضمك فشهدت مباراته تألق المدافع عبدالقادر بدران الذي سجل أول ثنائية له بقميص الفريق في ليلة استثنائية على المستوى الفردي.

جوشوا كينج يواصل التألق رغم تعثر الخليج

ورغم تعثر الخليج خلال الجولة فإن مهاجمه النرويجي جوشوا كينج واصل تألقه اللافت بعدما وصل إلى الهدف رقم 20 في موسمه الأول بالدوري السعودي.

ويعد كينج واحدًا من أبرز الصفقات الهجومية التي تألقت هذا الموسم بعدما نجح في ترك بصمة واضحة مع فريقه رغم تذبذب النتائج.

حضور جماهيري مميز

وعلى الصعيد الجماهيري سجلت مواجهة الأهلي والخلود الحضور الأعلى في الجولة بعدما تجاوز عدد الجماهير 30 ألف مشجع في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي باتت تحظى بها البطولة.

وجاءت مباراة الهلال ونيوم في المركز الثاني من حيث الحضور الجماهيري بأكثر من 16 ألف متفرج بينما اختتمت مواجهة القادسية والحزم القائمة بحضور تجاوز تسعة آلاف مشجع.