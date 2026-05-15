ضمك يفوز بثلاثية نظيفة على الفيحاء بالدوري السعودي

حقق فريق ضمك الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف ضمك كل من مورلاي سيلا وعبد القادر بدران هدفين في الدقائق 16 و53 و77 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع ضمك رصيده للنقطة 29 ليحتل المركز الـ15 بترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، وتوقف رصيد الفيحاء عند النقطة 38 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل الفريقين

وأعلن المديران الفنيان لفريقي ضمك والفيحاء عن تشكيل فريقيهما خلال مواجهاتهما، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل نادي ضمك

حراسة المرمى: كيوين.

خط الدفاع: العبيد - بدران - حركاس - السنوسي

خط الوسط: طارق - القحطاني - فادا

خط الهجوم: سيلا - أوكيتا - أريلسون

تشكيل نادي الفيحاء

حراسة المرمى: موسكيرا

خط الدفاع: البقعاوي - مخير - سمولينج - بامسعود

خط الوسط: سيميدو - الكعبي - بن زية

خط الهجوم: ريميسيرو - دهل - رديف