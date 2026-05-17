الدوري السعودي| تشكيل مباراة اتحاد جدة والشباب لحسم بطاقة التأهل

أعلن الجهاز الفني لكل من فريقي الشباب واتحاد جدة السعودي التشكيل الرسمي للمباراة التي تنطلق في التاسعة مساءً، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:-

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: دانيلو بيريرا، كارلو سيميتش، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

الوسط: عوض الناشري، فابينهو، ماريو ميتاي، حسام عوار.

الهجوم: موسى ديابي، عبد الرحمن العبود.

وجاء تشكيل الشباب كالتالي:-

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

الدفاع: محمد الثاني، علي البليهي، ويسلي هوديت، سعد بالعبيد.

الوسط: فنسنت سيرو، ياسين عدلي، جوش براونهيل، همام الهمامي.

الهجوم: يانيك كاراسكو، هارون كمارا.

ويحتل فريق الشباب المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 55 نقطة