تحرير 12 محضر مخالفات في حملات على الأسواق والمخابز بأسوان

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بمديرية التموين بإستكمال جهود الحملات التفتيشية لضبط المخالفات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار قامت مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والمرور على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمخابز السياحيه لضبط جودة الخبز المنتج ، وأيضاً حركة الأسعار ومحاسبة كل من تسول لة نفسه مخالفة القوانين والقرارات التموينية أو التلاعب بالحصص التموينية الخاصة بالمواطنين ومنع الغش والإحتكار للسلع الغذائية المختلفة.

وتكثيف المرور على المخابز البلدية للتأكد من الإلتزام بالأوزان والمواصفات المقررة ، ومتابعة الأنشطة التموينية والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع المغالاة أو التلاعب ، وإحكام الرقابة على تداول الدقيق البلدى المدعم ومنع بيعه فى السوق السوداء ، والتصدى للسلع المخالفة ومواجهة الغش التجارى والإحتكار حفاظاً على حقوق المواطنين ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المخابز والمنشآت التموينية .

جهود تموينية

وأسفرت جهود الحملات التموينية عن ضبط تحرير 12 محضر مخالفة فى مجال الأسواق والمخابز ، ففى مجال الأسواق تم تحرير 5 محاضر شملت محضر لعدم وجود سجل ، وعدد ٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدد ٢ محضر لسلع غذائية منتهية الصلاحية .

وفى مجال المخابز تم تحرير ٧ محاضر شملت محضر للتوقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد ، ومحضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ، وعدد 2 محضر لعدم وجود قائمة ، وعدد ٢ محضر عدم وجود سجل زيارات ، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين .

وتؤكد الحملات التموينية المستمرة بمحافظة أسوان على مواصلة الجهود الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وتحقيق الإنضباط التموينى ، بما يساهم فى حماية صحة المواطنين ، وضمان توفير السلع الأساسية والخبز البلدى بالمواصفات والجودة المطلوبة ، والتصدى بكل حسم للممارسات المخالفة أو محاولات الإستغلال والإحتكار .