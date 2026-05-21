محافظات

أبوزنيمة تُحاصر الناموس والحشرات بحملات موسعة للنظافة والتجميل

ايمن محمد

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء حملات موسعة للإصحاح البيئي بمختلف أنحاء المدينة، لمكافحة الحشرات والناموس، والحفاظ على صحة وراحة المواطنين، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير وتجميل بالشوارع والطرق الداخلية.

وقال اللواء سامح المتولي، رئيس المدينة، إن الحملات تتضمن إزالة الأشجار الطرفية والعشوائية، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بالقطاعات المختلفة، إلى جانب دهان وتخطيط الطرق، وتسوية الطرق الداخلية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير المدينة وإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق، بما يضمن سلامة المواطنين وتحسين جودة الحياة.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريحات اليوم، أن فرق العمل التابعة للوحدة المحلية نفذت حملات مكثفة بمنطقة الكيلو 9 الشرقية ومحيط خزان المياه، للتخلص من الأشجار الكثيفة والعشوائية التي كانت تتراكم أسفلها المخلفات، وتُعد بيئة مناسبة لتكاثر الناموس والحشرات، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتطهير بؤر تجمع الحشرات، وتسهيل رفع المخلفات أولًا بأول.

وأشار إلى استمرار أعمال التجميل والتطوير بالمدينة، من خلال تخطيط الطرق بالحي الأول، في إطار خطة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية، فضلًا عن إضفاء لمسة جمالية على الشوارع، مع تنفيذ خطوط أرضية لتنظيم أماكن انتظار السيارات، بما يسهم في الحد من ظاهرة الانتظار العشوائي وتوسعة نهر الطريق.

وفي سياق متصل، أكد رئيس المدينة استمرار حملات النظافة الشاملة وتسوية الرمال بعدد من الشوارع والميادين باستخدام المعدات الثقيلة، لتمهيد الطرق الجانبية وإزالة التراكمات الرملية، بما يسهل حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب تكثيف أعمال الكنس ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع الرئيسية والجانبية ومحيط المحال التجارية.

وناشد رئيس المدينة المواطنين ضرورة الحفاظ على نظافة المدينة، والالتزام بوضع سلال للقمامة أمام المحال التجارية؛ دعمًا لجهود الحفاظ على المظهر والنظافة العامة.

أصالة وفائق حسن
ندوة تثقيفية
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
اللحوم المصنعة
