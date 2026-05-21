فصل الكهرباء 3 أيام عن منفلوط وقرى بأسيوط لإجراء أعمال صيانة

أعلنت هندسة كهرباء منفلوط فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، لمدة 3 أيام متتالية، لإجراء أعمال صيانة بمحطة منفلوط.

وقالت في بيان رسمي، إن فصل التيار سيكون من الساعة الخامسة فجرًا حتى الثامنة صباحًا، بدءًا من غدا الجمعة وحتى الأحد 24 مايو 2026.

ويشمل الفصل، يوم الجمعة، مناطق “منفلوط بالكامل وتوابعها، الحواتكة بالكامل وتوابعها، بني شقير بالكامل وتوابعها”، بينما يشمل يوم السبت مناطق "منفلوط بالكامل وتوابعها، بني شقير بالكامل وتوابعها، الحواتكة بالكامل وتوابعها، أم القصور بالكامل وتوابعها".

أما يوم الأحد، فيتضمن فصل التيار عن “منفلوط بالكامل وتوابعها، الحواتكة بالكامل وتوابعها، بني شقير بالكامل وتوابعها”.

وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة فصل التيار، مؤكدة أن الانقطاع يأتي ضمن أعمال الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الخدمة الكهربائية.