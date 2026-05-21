نائب محافظ أسوان يشهد تسليم 25 جهاز عروسة للمستفيدين

أطلقت وزارة التضامن الإجتماعى تحت رعاية إنتصار السيسى حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة “ فرحة مصر ” لدعم الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم على بدء حياة أسرية مستقرة وكريمة .

ووسط أجواء من السعادة والفرحة ، كلف المهندس عمرو لاشين نائبه أسامة رزق داود بالمشاركة فى الإحتفالية التى نظمها فرع مؤسسة مصر الخير لتسليم عدد 25 جهاز عروسة للمستفيدين من مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك بحضور الدكتور أحمد موسى المدير الإقليمى لفرع المؤسسة بأسوان ، بالإضافة إلى مسئولى مكتبة مصر العامة وعدد من المستشارين والإداريين وفريق العمل بالمؤسسة .

بيئة مستقرة ودعم مجتمعى

حرص نائب المحافظ على نقل تحيات وتهنئة المهندس عمرو لاشين للعرائس وأسرهن ، مؤكداً على إهتمام المحافظة المستمر بدعم كافة المبادرات التى تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتمكين الشباب من بناء مستقبلهم فى بيئة مستقرة وآمنة ، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الإستقرار المجتمعى ، وبما ينعكس بالنفع والإيجاب على مستقبل الأسر الجديدة .

شريك تنموى فاعل



وأشاد المهندس عمرو لاشين بالدور المجتمعى الرائد الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير كشريك تنموى فاعل برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، وياسر محجوب نائب الرئيس التنفيذى ، والعمل المخلص الذى يؤديه فريق عمل المؤسسة بأسوان .

أهداف المبادرة

تستهدف المبادرة القومية " فرحة مصر " الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وخريجى دور الرعاية والأسر البديلة وذوى الإعاقة القادرين على تكوين أسرة ، حيث توفر الدعم العينى لتجهيز منزل الزوجية إلى جانب برامج التأهيل والإرشاد الأسرى ، بما يسهم فى بناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة وتحقيق مستقبل أفضل .

الخلاصة : تأتى هذه الجهود فى إطار حرص الدولة المصرية ومحافظة أسوان على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الإجتماعية من خلال تنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية التى تسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الإستقرار الأسرى والمجتمعى للمواطنين .