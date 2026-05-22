أفضل وقت لنحر الأضحية في يوم العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن وقت نحر الأضحية يدخل بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضِيِّ زمانٍ من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وينتهي وقت النحر بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد.

وذكرت دار الإفتاء في منشور على فيس بوك، لتحديد وقت نحر الأضحية، أن أفضل وقت لذبح الأُضْحِيَّة، هو اليوم الأول، بعد فراغ الناس من صلاة العيد، لما فيه من المسارعة إلى الخير.

وأكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة.

وأشارت دار الإفتاء أنه يستحب في نحر الأُضْحِيَّة: أن يكون بآلة حادة قاطعة، مع الإسراع في القطع؛ لأن فيه إراحة للأضحية، وضرورة استقبال القبلة من جهة الذي يقوم بالنحر ومن جهة مكان البهيمة، وشحذ الشفرة قبل النحر.

كما يستحب مراعاة عدم رؤية الحيوان لحظة النحر، وأن تُضجِع الأضحية على شقها الأيسر برفق، وأن ينحر الإبل وهي واقفة (والنحر هو: وضع آلة النحر في الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق)، وسوق البهيمة إلى مكان النحر برفق، وعرض الماء على البهيمة قبل النحر.

الاشتراك في خروف الأضحية

وأكد الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية، لأن الخروف يكون أضحية لشخص واحد فقط، وليس لشخصين أو أكثر.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الأضحية بالبقرة أو الجاموسة أو الجمل يجوز أن يشترك فيها 7 أشخاص.

ولفت إلى وجود فارق بين الأضحية والصدقات، موضحًا أنه يمكن اشتراك عدد من الأشخاص في خروف على سبيل الصدقة أو إطعام الفقراء، لكن ليس بنية الأضحية الشرعية.

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن الأضحية لها شروط محددة تتعلق بالسن والسلامة وغير ذلك من الضوابط التي وردت في السنة النبوية، مكررا أنه لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف بنية الأضحية، بينما يجوز ذلك إذا كان القصد هو التصدق أو توزيع الطعام على المحتاجين.