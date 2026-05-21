الإفتاء: الثواب واحد لمن يذبح أو يشتري الصك.. ولازم نشتريه من مكان موثوق

أكد محمود الطحان امين الفتوى بدار الإفتاء، أن صك الأضحية هو تطور حضاري في فكرة الأضحية بدلا من قيام الإنسان بذبح الأضاحي بنفسه .

وقال محمود الطحان في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" صك الأضحية هي عقد وكالة في عدة أمور ومنها في شراء الأضحية بالمواصفات الشرعية وذبح الأضحية بالشكل الشرعي وتوزيع الأضحية بشكل شرعي ".



وتابع محمود الطحان :" يجب أن يتم شراء صك الأضحية من جهة موثوق فيها ورسمية كي لا يتعرض أي مواطن للنصب "، مضيفا:" الدولة تعلن عن جهات رسمية توفر صكوك الأضحية مثل وزارة الأوقاف وبنك الطعام ".

وأكمل محمود الطحان :" الثواب واحد لمن يقوم بذبح أضحية ومن يشتري صك أضحية ".

ولفت محمود الطحان :" مينفعش نشتري صك أضحية من مكان غير معلوم المصدر وغير مصرح له بذبح الأضاحي ".