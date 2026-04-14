الإشراف العام
كيفية سداد فاتورة الغاز بالموبيل 2026

سداد فاتورة الغاز المنزلي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق سهلة وسريعة لسداد فاتورة الغاز المنزلي، سواء بالموبيل أو الإنترنت، إلى جانب التعرف على كيفية تسجيل قراءة الاستهلاك، في ظل التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وتيسير الإجراءات على المستخدمين.

كيفية سداد فاتورة الغاز

وتتيح شركات الغاز عدة وسائل إلكترونية لسداد الفواتير بشكل آمن، في مقدمتها الدفع باستخدام البطاقات البنكية «فيزا» أو «ماستر كارد»، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة التابع لها العميل، ثم اختيار خدمة الدفع الإلكتروني، وإدخال رقم الحساب، وإتمام عملية السداد، مع استقبال رسالة تأكيد من البنك.

كما يمكن سداد فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول، مثل Vodafone Cash وOrange Money وEtisalat Cash وWE Pay، حيث تتيح هذه التطبيقات إتمام عملية الدفع بسهولة في أي وقت.

كيفية سداد فاتورة الغاز بالموبيل

وتعد ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في المحال التجارية من أبرز الوسائل المتاحة، حيث يمكن الدفع من خلال خدمات مثل Fawry وMasary وAman وBee وKhidmaty وDaman وe-finance، من خلال اختيار «مرافق عامة»، ثم تحديد شركة الغاز وإدخال رقم المشترك وإتمام العملية مع استلام إيصال الدفع.

ويمكن أيضا سداد الفاتورة عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، مثل MyFawry وJumia Pay، والتي توفر خدمات دفع الفواتير بشكل فوري وآمن.

وفي حال تفضيل الطرق التقليدية، تظل مكاتب Egypt Post خيارا متاحا لسداد الفواتير خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتشمل طرق الدفع عبر الإنترنت زيارة الموقع الرسمي لشركة الغاز، أو استخدام المحافظ الإلكترونية البنكية مثل «فون كاش» و«BM Wallet»، أو الاعتماد على تطبيقات الدفع المختلفة، إلى جانب ماكينات نقاط البيع المنتشرة.

وتسهم هذه الوسائل المتنوعة في توفير الوقت والجهد على المواطنين، مع ضمان سرعة وأمان عمليات الدفع، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات اليومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

وسام أبو علي

رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

موجز اخبار الوادي الجديد| إقبال على الحدائق احتفالًا بشم النسيم.. ونائب المحافظ يتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالداخلة

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال شم النسيم.. وحملة لضبط تداول المواد البترولية

انهيار عقار وسط الإسكندرية

انهيار جزئي بعقار سكني من أربعة طوابق بمنشية النزهة نطاق حي وسط

بالصور

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد