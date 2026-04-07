نشأت الديهي عن اكتشاف حقل غاز جديد: خير كبير لمصر

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بإعلان شركة إيني، بالتزامن مع وزارة البترول والثروة المعدنية، عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة "التمساح" قبالة السواحل الشرقية لمصر.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، أن حجم الاكتشاف يُقدّر بنحو تريليوني قدم مكعب من الغاز، ما يجعله من الاكتشافات ال..كبيرة، مشيرًا إلى قربه من حقل ظهر وعلى بُعد نحو 70 كيلومترًا من الساحل، وفي عمق مياه يصل إلى 5 كيلومترات.



وأكد أن هذا الاكتشاف يعكس التزام الشركة الإيطالية بالسوق المصرية وثقتها في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أنه يمثل "خيرًا كبيرًا" لمصر وبارقة أمل في ظل التحديات الاقتصادية.



وأضاف أن الدولة تبذل جهودًا مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خطط مدروسة وتحركات هادئة، معربًا عن تفاؤله الحذر بأن يسهم هذا الكشف في دعم الاقتصاد وتحقيق مزيد من الاستقرار.