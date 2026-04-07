تفاصيل اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط.. يوفر 100 مليون دولار شهريًا

كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل الاكتشاف الجديد من شركة إيني الذي تم الإعلان عنه اليوم بامتياز التمساح في البحر المتوسط.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يعد من أكبر الاكتشافات التي تمت في السنوات الخمس الأخيرة.

ولفت إلى أن هناك خطة لدى وزارة البترول لحفر 101 بئر معظمها في البحر المتوسط التي يوجد فيها الغاز، موضحا أن الحقل الجديد على بعد 70 كيلو متر فقط.

وأكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الحقل الجديد يزود الاحتياطي المصري من الغاز إلى جانب زيادة الإنتاج عندما يدخل على خط الإنتاج.

وأردف أن سداد المستحقات للشركاء الأجانب بتوجيهات الرئيس السيسي ساهم في عودة الاستكشافات وزيادة الإنتاج في قطاع الطاقة، موضحا أن المؤشرات مبشرة بشأن الحقل الجديد.

وشدد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، على أن هناك تعاقدات جديدة مع شراكات مختلفة في مجال استكشافات الطاقة في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

وواصل أن الحقل الجديد حال دخوله الخدمة يوفر 15 % من حجم الاستهلاك المصري ويوفر ما قيمته وفقًا للأسعار الحالية بين 80 و100 مليون دولار وهذه مؤشرات وأرقام أولية.

واختتم المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه يتم حفر الحقل الجديد للغاز بمنطقة امتياز التمساح على عمق 100 متر تقريبًا، موضحًا أن الشركة تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الحفر.