وسط ترقب حذر.. الذهب يسجل 7015 جنيهًا اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا مع أول تعاملات لها اليوم الجمعة 16-4-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت جميع الأعيرة الذهبية ثباتًا خلال تعاملاتها الصباحية دون تغيير وسط حالة من الترقب بعد انتهاء تعاملات أمس.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 145 جنيهًا على الأقل في الجرام الواحد من مطلع الأسبوع الجاري وحتي إغلاق أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 7015 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيهًا للشراء و 7960 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7349 جنيهًا للشراء و 7296 جنيًها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7015 جنيهًا للشراء و 6965 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 6018 جنيهًا للشراء و 5197 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوققية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4789 دولار للشراء و 4788 دولار للبيع.