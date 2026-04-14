هل ستتغير؟.. مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بملف مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم في مصر بعد انتهاء أعياد المسيحيين 2026، وذلك في ظل القرارات الحكومية الأخيرة التي أعادت تنظيم ساعات العمل بشكل مؤقت، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط التجاري وضبط استهلاك الطاقة.

ويأتي هذا الاهتمام من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في وقت يشهد فيه السوق المصري حالة من الحراك الموسمي المرتبط بالأعياد والإجازات الرسمية.

قرارات استثنائية خلال فترة أعياد المسيحيين

أقرت الحكومة المصرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات الاستثنائية الخاصة بمواعيد عمل المحال العامة والمولات والمطاعم خلال فترة أعياد المسيحيين 2026.

وتضمنت القرارات مد مواعيد الغلق لتصبح في تمام الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من الجمعة 10 أبريل 2026 وحتى الإثنين 13 أبريل 2026، بهدف التيسير على المواطنين خلال موسم الإجازات وتلبية زيادة الطلب على الخدمات.

تمديد مؤقت حتى نهاية أبريل 2026

لم تقتصر التعديلات على أيام الأعياد فقط، بل تم مد العمل بالمواعيد الجديدة حتى 27 أبريل 2026 بشكل مؤقت، بحيث تواصل المحلات والمراكز التجارية استقبال الجمهور حتى الساعة 11 مساءً.

ويهدف هذا القرار إلى دعم النشاط التجاري وتنشيط حركة الأسواق، خاصة خلال فترة تشهد ارتفاعًا في معدلات الإقبال على التسوق والخروج في المساء.

دوافع القرار وأثره على الأسواق

جاءت هذه التعديلات نتيجة عدة اعتبارات، أبرزها دعم الحركة التجارية خلال المواسم، وتخفيف الضغط على المواطنين أثناء فترات التسوق، إلى جانب جهود ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما ساهمت القرارات في زيادة النشاط التجاري خلال ساعات المساء، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على حركة الأسواق والمبيعات في مختلف المحافظات.

إجازة ممتدة خلال أعياد 2026

وقد حصلت الطوائف المسيحية في مصر على إجازة امتدت لنحو 6 أيام، بدأت من 5 أبريل 2026 بمناسبة أحد الشعانين، واستمرت حتى 13 أبريل ضمن احتفالات الأسبوع المقدس.

وقد أدت هذه الإجازة إلى زيادة الإقبال على الأسواق، ما استدعى تمديد ساعات العمل لمواكبة الطلب المتزايد.

هل يستمر القرار بعد 27 أبريل؟

حتى الآن، يعد القرار مؤقتًا وينتهي بنهاية يوم 27 أبريل 2026، على أن يتم تقييم التجربة لاحقًا وفقًا لعدة عوامل، منها:

استهلاك الطاقة خلال فترة التطبيق

أداء الأسواق وحركة النشاط التجاري

التطورات الاقتصادية العامة

وبناءً على هذا التقييم، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار التمديد أو العودة الكاملة للمواعيد السابقة.

العودة إلى المواعيد الأساسية لترشيد الطاقة

وضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، قد تم تحديد مواعيد تشغيل أساسية للمحال التجارية والمولات، تشمل:

الغلق اليومي في تمام الساعة 9 مساءً

مد العمل يومي الخميس والجمعة حتى 10 مساءً

تطبيق هذه المواعيد لفترة محددة ضمن خطة إدارة الأحمال الكهربائية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة للحد من استهلاك الطاقة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

استثناءات من قرار الغلق

شملت القرارات عددًا من الاستثناءات التي لا تخضع لمواعيد الغلق الموحدة، من بينها:

المطاعم والكافيتريات السياحية

المنشآت داخل الفنادق

المحلات داخل المطارات والموانئ ومحطات القطارات

الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي

كما تم استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل محلات الخضروات والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، لضمان استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين دون انقطاع.