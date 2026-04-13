طقس الثلاثاء 14 أبريل 2026 ودرجات الحرارة في مصر .. تزايدت معدلات البحث عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء 14 أبريل 2026 في مصر، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية بين الفصول، حيث يهتم المواطنون بمعرفة تفاصيل درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة لتحديد خططهم اليومية وتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى طقس حار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يعود الطقس مائلًا للبرودة خلال فترات الليل.

وتعكس هذه الأجواء حالة من التباين الحراري بين ساعات الليل والنهار، وهو ما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

الشبورة المائية وتأثيرها على الطرق

تشهد حالة الطقس غدًا تكوّن شبورة مائية تبدأ من الساعة 4 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بمناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال هذه الفترة.

نشاط الرياح وفرص الأتربة في بعض المناطق

تشير التوقعات إلى نشاط ملحوظ للرياح غدًا الثلاثاء، حيث تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كم في الساعة، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة السلوم وسيوة ومطروح، وذلك على فترات متقطعة، ما قد يؤثر على جودة الهواء والرؤية في تلك المناطق.

فرص سقوط أمطار خفيفة

لفتت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

تشير توقعات درجات الحرارة ليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 إلى تباين واضح بين مختلف المحافظات، حيث جاءت القيم الآتية:

في القاهرة العظمى 29 والصغرى 17.

وفي العاصمة الإدارية العظمى 30 والصغرى 16.

وفي 6 أكتوبر العظمى 30 والصغرى 16.

وفي بنها العظمى 29 والصغرى 17.

وفي دمنهور العظمى 28 والصغرى 16.

وفي المنصورة العظمى 27 والصغرى 16.

وفي الزقازيق العظمى 28 والصغرى 16.

وفي شبين الكوم العظمى 27 والصغرى 16.

وفي طنطا العظمى 28 والصغرى 15.

وفي دمياط العظمى 25 والصغرى 17.

وفي بورسعيد العظمى 24 والصغرى 17.

وفي الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 16.

وفي السويس العظمى 29 والصغرى 16.

وفي العريش العظمى 29 والصغرى 15.

وفي رفح العظمى 24 والصغرى 14.

وفي رأس سدر العظمى 30 والصغرى 18.

وفي نخل العظمى 28 والصغرى 12.

وفي كاترين العظمى 25 والصغرى 10.

وفي الطور العظمى 30 والصغرى 21.

وفي طابا العظمى 31 والصغرى 15.

وفي شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 21.

وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 16.

وفي العلمين الجديدة العظمى 27 والصغرى 16.

وفي مطروح العظمى 26 والصغرى 15.

وفي السلوم العظمى 27 والصغرى 15.

وفي سيوة العظمى 32 والصغرى 14.

وفي رأس غارب العظمى 28 والصغرى 17.

وفي سفاجا العظمى 28 والصغرى 16.

وفي مرسى علم العظمى 29 والصغرى 17.

وفي شلاتين العظمى 31 والصغرى 19.

وفي حلايب العظمى 30 والصغرى 18.

وفي أبو رماد العظمى 29 والصغرى 18.

وفي رأس حدربة العظمى 27 والصغرى 18.

وفي الفيوم العظمى 20 والصغرى 9.

وفي بني سويف العظمى 20 والصغرى 9.

وفي المنيا العظمى 21 والصغرى 8.

وفي أسيوط العظمى 21 والصغرى 7.

وفي سوهاج العظمى 22 والصغرى 9.

وفي قنا العظمى 24 والصغرى 10.

وفي الأقصر العظمى 25 والصغرى 9.

وفي أسوان العظمى 25 والصغرى 11.

وفي الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 8.

وفي أبو سمبل العظمى 24 والصغرى 12.

نصائح مهمة للتعامل مع طقس الثلاثاء

في ظل هذه الأجواء المتقلبة، يُنصح بارتداء ملابس مناسبة لفارق درجات الحرارة بين الصباح والليل، إلى جانب القيادة بحذر خلال فترات الشبورة المائية، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

كما يُفضل تجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة في المناطق الصحراوية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.