نتقل ولا نخفف الملابس؟.. حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم شم النسيم

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا عن درجات الحرارة اليوم، الأثنين.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وسيناء، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من السلوم وسيوة.

درجات الحرارة على محافظات مصر:

القاهرة الكبري: 28 درجة مئوية

الإسكندرية: 25 درجة مئوية

شرم الشيخ: 28 درجة مئوية

مطروح: 25 درجة مئوية

أسوان: 33 درجة مئوية