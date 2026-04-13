الأرصاد تحذر من موجة حارة وأتربة اليوم الأثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأثنين ليستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون العظمي بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 28 والصغري 17، والعظمي بالسواحل الشمالية 26 والصغري 15، والعظمي في شمال الصعيد 30 والصغري 14، والعظمي في جنوب الصعيد 33 والصغري 17.

أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن طقس اليوم الأثنين مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرود ليلاً.

تابعت أن طقس اليوم الأثنين يشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، بالإَافة إلى آتربة عالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.ويشهد طقس اليوم الأثنين، نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من السلوم وسيوة ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.نوهت عن فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الجديدة 29 16

6 أكتوبر 29 16

بنها 28 17

دمنهور 27 15

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 27 16

بلطيم 27 15

المنصورة 27 16

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 16

طنطا 28 15

دمياط 25 17

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 25 15

العلمين 25 14

مطروح 25 14

السلوم 30 13

سيوة 32 13

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 32 19

حلايب 30 18

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 29 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 31 14

سوهاج 31 15

قنا 32 16

الأقصر 33 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 32 15

أبوسمبل 33 18

