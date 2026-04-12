حر وتراب .. تفاصيل طقس اليوم الأحد 12 أبريل 2026

تشهد أنحاء مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2026 حالة من التباين الواضح في الأحوال الجوية، حيث تختلف درجات الحرارة من منطقة لأخرى، في ظل أجواء ربيعية متقلبة تجمع بين الاعتدال والحرارة، مع بعض الظواهر التي تتطلب الانتباه خلال اليوم.

طقس متنوع بين الاعتدال والحرارة



تميل الأجواء إلى الاعتدال على السواحل الشمالية مثل الإسكندرية ومطروح، حيث يسود طقس لطيف مقارنة بباقي المناطق. بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتمتد الأجواء الحارة حتى مناطق شمال الصعيد، مع تسجيل درجات حرارة تقترب من 29 درجة مئوية، في مؤشر واضح على التدرج نحو الأجواء الصيفية.

انخفاض ليلي ملحوظ وشبورة مائية



ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أغلب الأنحاء، لتسود أجواء مائلة للبرودة، خاصة خلال الساعات المتأخرة والصباح الباكر. وتتشكل شبورة مائية كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا القريبة من المسطحات المائية، وكذلك الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

رياح نشطة وأتربة في بعض المناطق



تشهد مناطق من جنوب سيناء مثل شرم الشيخ نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على فترات متقطعة، خاصة في المناطق المكشوفة. كما تظهر سحب منخفضة على أجزاء من السواحل الشمالية، مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يصل إلى نحو 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته بين معتدلة ومضطربة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر، مع نشاط واضح للرياح، ما يستدعي الحذر في الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 12 إبريل 2026

القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا

القاهرة: 29 للعظمى – 16 للصغرى

العاصمة الإدارية: 29 – 15

6 أكتوبر: 28 – 15

بنها: 28 – 16

دمنهور: 27 – 15

وادي النطرون: 29 – 16

كفر الشيخ: 27 – 15

بلطيم: 27 – 15

المنصورة: 28 – 15

الزقازيق: 28 – 16

شبين الكوم: 28 – 15

طنطا: 28 – 15

مدن الساحل الشمالي

الإسكندرية: 24 – 15

العلمين: 24 – 14

مطروح: 23 – 14

السلوم: 26 – 13

دمياط: 23 – 17

بورسعيد: 23 – 17

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 29 – 14

السويس: 29 – 15

العريش: 23 – 13

رفح: 22 – 12

رأس سدر: 27 – 16

نخل: 26 – 10

سانت كاترين: 19 – 8

الطور: 27 – 17

طابا: 26 – 12

شرم الشيخ: 28 – 18

سواحل البحر الأحمر

الغردقة: 29 – 17

رأس غارب: 28 – 17

سفاجا: 28 – 16

مرسى علم: 29 – 17

شلاتين: 29 – 19

حلايب: 27 – 18

أبو رماد: 27 – 18

مرسى حميرة: 27 – 17

أبرق: 28 – 17

جبل علبة: 28 – 18

رأس حدربة: 27 – 18

محافظات الصعيد

الفيوم: 29 – 14

بني سويف: 29 – 13

المنيا: 30 – 14

أسيوط: 30 – 14

سوهاج: 30 – 15

قنا: 32 – 16

الأقصر: 32 – 17

أسوان: 33 – 19

الوادي الجديد: 32 – 15

أبوسمبل: 32 – 18

تفاصيل إضافية على حالة الطقس اليوم



تشير التوقعات إلى استمرار الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية زيادة الإحساس بحرارة الطقس نهارًا نتيجة سطوع أشعة الشمس، خاصة في المناطق الداخلية. كما يُتوقع أن تظل نسب الرطوبة معتدلة، ما يخفف نسبيًا من الإحساس بالحرارة على السواحل.