قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟
رئيس لجنة الحكام يعلق على واقعة «وفا» وتريزيجيه بمباراة الأهلي وسيراميكا: الاحترام لازم يكون متبادل
متحدث الكهرباء: ترشيد الاستهلاك حقق وفرًا قياسيًا في أسبوع واحد
الرفض الإيراني للشروط الأمريكية يدفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة
بعد تعثر مفاوضات باكستان.. إسرائيل تشيد بتشدد واشنطن وتتهيأ لسيناريو العودة إلى الحرب
تنظيم الإخوان الإرهابي يفقد توازنه بعد نجاح أجهزة الأمن المصرية في ضبط قيادات "حسم"
حر وتراب .. تفاصيل طقس اليوم الأحد 12 أبريل 2026
ثمرات تقوى الله.. تحقق للمسلم أربعة أمور منها الطمأنينة وتجنب الحيرة
شوف هتلبس إيه .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس في عيد القيامة المجيد
الطاقة السعودية: استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا
الأربعاء والخميس.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حر وتراب .. تفاصيل طقس اليوم الأحد 12 أبريل 2026

ولاء عادل

تشهد أنحاء مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2026 حالة من التباين الواضح في الأحوال الجوية، حيث تختلف درجات الحرارة من منطقة لأخرى، في ظل أجواء ربيعية متقلبة تجمع بين الاعتدال والحرارة، مع بعض الظواهر التي تتطلب الانتباه خلال اليوم.

طقس متنوع بين الاعتدال والحرارة


تميل الأجواء إلى الاعتدال على السواحل الشمالية مثل الإسكندرية ومطروح، حيث يسود طقس لطيف مقارنة بباقي المناطق. بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتمتد الأجواء الحارة حتى مناطق شمال الصعيد، مع تسجيل درجات حرارة تقترب من 29 درجة مئوية، في مؤشر واضح على التدرج نحو الأجواء الصيفية.

انخفاض ليلي ملحوظ وشبورة مائية


ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أغلب الأنحاء، لتسود أجواء مائلة للبرودة، خاصة خلال الساعات المتأخرة والصباح الباكر. وتتشكل شبورة مائية كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا القريبة من المسطحات المائية، وكذلك الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

رياح نشطة وأتربة في بعض المناطق


تشهد مناطق من جنوب سيناء مثل شرم الشيخ نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على فترات متقطعة، خاصة في المناطق المكشوفة. كما تظهر سحب منخفضة على أجزاء من السواحل الشمالية، مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة.

حالة البحرين

  • البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يصل إلى نحو 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية.
  • البحر الأحمر: حالته بين معتدلة ومضطربة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر، مع نشاط واضح للرياح، ما يستدعي الحذر في الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 12 إبريل 2026

القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا

  • القاهرة: 29 للعظمى – 16 للصغرى
  • العاصمة الإدارية: 29 – 15
  • 6 أكتوبر: 28 – 15
  • بنها: 28 – 16
  • دمنهور: 27 – 15
  • وادي النطرون: 29 – 16
  • كفر الشيخ: 27 – 15
  • بلطيم: 27 – 15
  • المنصورة: 28 – 15
  • الزقازيق: 28 – 16
  • شبين الكوم: 28 – 15
  • طنطا: 28 – 15

مدن الساحل الشمالي

  • الإسكندرية: 24 – 15
  • العلمين: 24 – 14
  • مطروح: 23 – 14
  • السلوم: 26 – 13
  • دمياط: 23 – 17
  • بورسعيد: 23 – 17

مدن القناة وسيناء

  • الإسماعيلية: 29 – 14
  • السويس: 29 – 15
  • العريش: 23 – 13
  • رفح: 22 – 12
  • رأس سدر: 27 – 16
  • نخل: 26 – 10
  • سانت كاترين: 19 – 8
  • الطور: 27 – 17
  • طابا: 26 – 12
  • شرم الشيخ: 28 – 18

سواحل البحر الأحمر

  • الغردقة: 29 – 17
  • رأس غارب: 28 – 17
  • سفاجا: 28 – 16
  • مرسى علم: 29 – 17
  • شلاتين: 29 – 19
  • حلايب: 27 – 18
  • أبو رماد: 27 – 18
  • مرسى حميرة: 27 – 17
  • أبرق: 28 – 17
  • جبل علبة: 28 – 18
  • رأس حدربة: 27 – 18

محافظات الصعيد

  • الفيوم: 29 – 14
  • بني سويف: 29 – 13
  • المنيا: 30 – 14
  • أسيوط: 30 – 14
  • سوهاج: 30 – 15
  • قنا: 32 – 16
  • الأقصر: 32 – 17
  • أسوان: 33 – 19
  • الوادي الجديد: 32 – 15
  • أبوسمبل: 32 – 18

تفاصيل إضافية على حالة الطقس اليوم


تشير التوقعات إلى استمرار الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية زيادة الإحساس بحرارة الطقس نهارًا نتيجة سطوع أشعة الشمس، خاصة في المناطق الداخلية. كما يُتوقع أن تظل نسب الرطوبة معتدلة، ما يخفف نسبيًا من الإحساس بالحرارة على السواحل.

