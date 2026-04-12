طقس اليوم| الوجه البحري والقاهرة يشهد موجة حارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأحد ليستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأجواء حارة نهاراً على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية ،شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر فستكون الأجواء مائلة للبرودة، العظمى المتوقعة غداً على القاهرة 29 درجة.



وحذرت هيئة الأرصاد، من الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ونوهت عن وجود أتربة عالقة نهاراً على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، بالإضافة إلى نشاط رياح على جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل، ليستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد،مائل للبرودة ليلاً.



درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 16

العاصمة الجديدة 29 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 28 16

دمنهور 27 15

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 23 14

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 19

حلايب 27 18

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 30 15

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 32 15

أبو سمبل 32 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 35 22

المدينة المنورة 33 20

الرياض 34 16

المنامة 28 22

أبوظبي 29 23

الدوحة 27 21

الكويت 26 18

دمشق 17 07

بيروت 18 15

عمان 17 07

القدس 18 08

غزة 21 13

بغداد 28 17

مسقط 29 25

صنعاء 26 12

الخرطوم 36 21

طرابلس 32 19

تونس 28 15

الجزائر 16 13

الرباط 17 10

نواكشوط 32 22