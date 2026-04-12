الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

طقس اليوم| الوجه البحري والقاهرة يشهد موجة حارة

محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأحد ليستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأجواء حارة نهاراً على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية ،شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر فستكون الأجواء مائلة للبرودة، العظمى المتوقعة غداً  على القاهرة 29 درجة.
 

وحذرت هيئة الأرصاد، من الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.


ونوهت عن وجود أتربة عالقة نهاراً على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، بالإضافة إلى نشاط رياح على جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل، ليستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد،مائل للبرودة ليلاً.


درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر
المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 16

العاصمة الجديدة 29 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 28 16

دمنهور 27 15

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 23 14

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 19

حلايب 27 18

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 30 15

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 32 15

أبو سمبل 32 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية
المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 35 22

المدينة المنورة 33 20

الرياض 34 16

المنامة 28 22

أبوظبي 29 23

الدوحة 27 21

الكويت 26 18

دمشق 17 07

بيروت 18 15

عمان 17 07

القدس 18 08

غزة 21 13

بغداد 28 17

مسقط 29 25

صنعاء 26 12

الخرطوم 36 21

طرابلس 32 19

تونس 28 15

الجزائر 16 13

الرباط 17 10

نواكشوط 32 22

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة

النائب إبراهيم نظير

برلماني: استراتيجية الدولة للأمن الغذائي تدعّم الاكتفاء الذاتي وتضبط الأسواق

النائبة سحر البزار

برلمانية تدعو إلى خفض التصعيد العالمي وتحذر من تداعيات النزاعات على الأمن الغذائي

النائب ناجي الشهابي

الشهابي يدعم إلغاء تبديد المنقولات : القانون الحالي لم يعد مناسبا ويحتاج فلسفة جديدة

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

