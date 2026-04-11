الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طقس السبت في مصر.. ارتفاع ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة

منار عبد العظيم

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم السبت 11 أبريل 2026 استمرارًا في موجة الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 ويسود طقس متقلب نسبيًا خلال فترات اليوم، حيث تبدأ الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، ثم تميل للحرارة إلى الحارة خلال ساعات النهار، قبل أن تعود للانخفاض ليلًا.

ملامح الطقس العامة
تشير التوقعات إلى أجواء معتدلة نسبيًا في الصباح الباكر، مع نشاط تدريجي لدرجات الحرارة مع تقدم ساعات النهار، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد. بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المؤثرة

شبورة مائية كثيفة صباحًا
تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، وتؤثر على مناطق واسعة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل في بعض الأحيان إلى حد الكثافة، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

أتربة عالقة خلال النهار
تشهد مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية انتشارًا للأتربة العالقة، ما قد يؤدي إلى شعور بانخفاض جودة الهواء خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار
تظهر فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون على فترات متقطعة ودون تأثير كبير.

نشاط الرياح
تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات، خاصة في المناطق المكشوفة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف
تتكون أحيانًا سحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف بشكل عشوائي.

درجات الحرارة في أبرز المناطق

القاهرة الكبرى
تسجل القاهرة درجة حرارة عظمى تصل إلى 27 درجة مئوية، مع صغرى تبلغ 15 درجة، فيما تسجل مدن مثل السادس من أكتوبر وبنها درجات حرارة متقاربة.

الوجه البحري والدلتا
تتراوح درجات الحرارة بين 25 و27 درجة نهارًا، مع أجواء معتدلة نسبيًا في مدن مثل المنصورة والزقازيق وطنطا.

السواحل الشمالية
تكون الأجواء أكثر اعتدالًا، حيث تسجل الإسكندرية نحو 23 درجة مئوية للعظمى، مع انخفاض ملحوظ ليلًا.

مدن القناة وسيناء
تشهد مدن القناة مثل الإسماعيلية والسويس درجات حرارة تصل إلى 27 درجة، بينما تكون الأجواء أكثر اعتدالًا في شمال سيناء.

جنوب البلاد
ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر في محافظات الصعيد، حيث تسجل أسوان 32 درجة مئوية، وتقترب من 31 درجة في الأقصر وقنا.

نصائح وتحذيرات للمواطنين
في ظل هذه الأجواء، يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية. كما يُفضل لمرضى الحساسية ارتداء الكمامات في المناطق التي تشهد أتربة عالقة، مع تجنب التعرض المباشر للرياح المثيرة للرمال.

