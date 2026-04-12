الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا
حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من (السلوم – سيوة) ومناطق من جنوب سيناء.

طقس حار

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. 

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الجديدة 29 16

6 أكتوبر 29 16

بنها 28 17

دمنهور 27 15

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 27 16

بلطيم 27 15

المنصورة 27 16

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 16

طنطا 28 15

دمياط 25 17

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 25 15

العلمين 25 14

مطروح 25 14

السلوم 30 13

سيوة 32 13

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 32 19

حلايب 30 18

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 29 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 31 14

سوهاج 31 15

قنا 32 16

الأقصر 33 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 32 15

أبوسمبل 33 18

طقس حار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 35 24

المدينة المنورة 34 22

الرياض 32 19

المنامة 27 22

أبو ظبي 31 22

الدوحة 30 21

الكويت 30 19

دمشق 22 07

بيروت 20 16

عمان 19 07

القدس 19 07

غزة 22 11

بغداد 28 11

مسقط 28 28

صنعاء 25 11

الخرطوم 37 22

طرابلس 28 19

تونس 24 13

الجزائر 14 08

الرباط 17 07

نواكشوط 33 20

طقس حار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 14 01-

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 30 16

نيودلهي 36 22

جاكرتا 34 24

بكين 20 09

كوالالمبور 34 26

طوكيو 23 14

أثينا 19 11

روما 23 14

باريس 14 04

مدريد 15 05

برلين 18 09

لندن 14 05

مونتريال 16 07

موسكو 12 04

نيويورك 25 16

واشنطن 29 17

أديس أبابا 24 13

بالصور

