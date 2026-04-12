أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 12 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6137 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7160 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8182 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 57280 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 12 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.18 جنيه

سعر الشراء: 53.08 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.12 جنيه

سعر الشراء: 62.00 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.18 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.17 جنيه

سعر الشراء: 14.14 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.48 جنيه

سعر الشراء: 14.45 جنيه

وقالت الدكتورة منار غانم، المتحدثة باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة مع ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

وأوضحت "منار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، بينما يميل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أن هذه الارتفاعات ترجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 29 إلى 30 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة لتتجاوز 34 درجة، مؤكدة أن القيم المعلنة تكون في الظل، بينما يشعر المواطن بدرجات حرارة أعلى عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأكدت منار غانم أن نسب الرطوبة ما زالت منخفضة، وهو ما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف، إلا أن الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا يظل ملحوظًا.

ونصحت المتحدثة المواطنين بعدم التخفيف الكامل للملابس، خاصة خلال ساعات الليل، والاكتفاء بارتداء ملابس خفيفة مع الاحتفاظ بقطع إضافية، تجنبًا لنزلات البرد، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لمواكبة أي تغيرات في حالة الطقس.

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

