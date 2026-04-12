توك شو | استقرار الذهب والدولار والطقس.. نصائح للمواطنين قبل شم النسيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 12 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.18 جنيه

سعر الشراء: 53.08 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.12 جنيه

سعر الشراء: 62.00 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.18 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.17 جنيه

سعر الشراء: 14.14 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 12 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6137 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7160 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8182 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 57280 جنيها.

قلبك في خطر.. نصائح عاجلة للمواطنين قبل الاحتفال بشم النسيم



يستعد المصريون خلال الساعات المقبلة للاحتفال بعيد شم النسيم، وهو من أبرز المناسبات التي ترتبط بعادات غذائية خاصة، في مقدمتها تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، إلا أن هذه العادة تثير تحذيرات واسعة من المتخصصين في المجال الطبي، نظرًا لاحتواء هذه الأطعمة على نسب مرتفعة من الأملاح، ما قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصة لمرضى الضغط والقلب.

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن احتفالات شم النسيم التي تقترب خلال الأيام المقبلة، ترتبط بعادات غذائية قد تشكل خطرًا على صحة القلب، خاصة مع الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالأملاح.

الأربعاء والخميس.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو



تابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، باهتمام تفاصيل حالة الجو، وذلك بسبب التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الأربعاء والخميس

وأوضحت أن موجة الارتفاع بدأت بالفعل منذ الخميس الماضي، على أن تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها مقارنة بالأسبوع السابق.

الرفض الإيراني للشروط الأمريكية يدفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة



قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن الوفد الأمريكي غادر إسلام أباد عقب 21 ساعة من المفاوضات الماراثونية مع الجانب الإيراني، والتي تنوعت بين جلسات مباشرة وأخرى غير مباشرة.

وأوضح، خلال رسالة على الهواء، أن مغادرة الوفد جاءت بعد أقل من ساعة من إعلان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس تقديم أفضل مقترح لواشنطن، مشيرًا إلى أن الرفض الإيراني دفعه للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة لإطلاع الرئيس دونالد ترامب على مجريات المحادثات.

وأضاف جبر أن الخلافات الرئيسية تمحورت حول قضايا حساسة، أبرزها السيطرة على مضيق هرمز وملف تخصيب اليورانيوم، لافتًا إلى أن واشنطن اعتبرت عدم تقديم طهران ضمانات بشأن عدم السعي لامتلاك سلاح نووي سببًا رئيسيًا في فشل المفاوضات.

متحدث الكهرباء: ترشيد الاستهلاك حقق وفرًا قياسيًا في أسبوع واحد



أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة ومتكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح أن هذه الخطة لا تعتمد فقط على الإجراءات الحكومية، بل تقوم بشكل أساسي على وعي المواطن ودوره المحوري في تقليل الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأشار إلى أن المواطن يُعد شريكًا رئيسيًا في نجاح منظومة الترشيد، حيث يسهم سلوكه اليومي في إحداث فارق حقيقي في معدلات الاستهلاك، وهو ما تسعى الوزارة إلى تعزيزه من خلال حملات التوعية والتطوير المستمر للخدمات.

دور شركات التوزيع في دعم المنظومة

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز"، أوضح عبد الغني أن وزير الكهرباء عقد اجتماعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، شدد خلاله على أهمية تفعيل دور هذه الشركات في نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين.

حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجيش الاحتلال في مدينة الخيام جنوبي لبنان



أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل عن "حزب الله"، أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجيش الاحتلال في مدينة الخيام جنوبي لبنان.

وكشف رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، عن مغادرة الوفد الأمريكي العاصمة الباكستانية إسلام أباد عقب نحو 21 ساعة من المفاوضات المكثفة مع الجانب الإيراني.

وأوضح أن هذه الجولة لم تكن تقليدية، بل شملت مزيجًا من اللقاءات المباشرة وأخرى غير المباشرة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

مقترح أمريكي لم يصمد طويلًا

أشار جبر إلى أن قرار المغادرة جاء سريعًا، حيث لم تمر سوى أقل من ساعة على إعلان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس تقديم ما وصفه بـ"أفضل مقترح" من الجانب الأمريكي.

الأرصاد تحذر من أتربة ورياح.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم الأحد



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، الأحد، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويشتد الحر في جنوب الصعيد، على أن يعود الطقس ليكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، توقعت الأرصاد ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على عدد من الطرق، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما أشارت إلى انتشار الأتربة العالقة خلال ساعات النهار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بالتزامن مع نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 35 كم/س في بعض المناطق، خاصة جنوب سيناء، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال على فترات متقطعة.

الانتهاء من حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة بجامعة سوهاج



أكد حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن جامعة سوهاج حققت إنجازات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بفضل جهود أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تطوير العملية التعليمية من خلال تقديم برامج حديثة وتهيئة بيئة تدريبية متطورة تؤهل الطلاب لسوق العمل دون التقيد بالتخصص التقليدي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الجامعة تصدرت المركز الأول في مبادرة «مودة» الرئاسية، التي تستهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية، من خلال تنظيم دورات تدريبية بمشاركة متخصصين في مجالات الطب وعلم النفس والاجتماع، وبالتعاون مع مؤسسات دينية، بما يسهم في دعم التماسك المجتمعي.

وأضاف النعماني أن جامعة سوهاج حققت أيضًا مراكز متقدمة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال تنفيذ القوافل الطبية والتوعوية والاجتماعية، مؤكدًا حرص الجامعة على مد خدماتها خارج الحرم الجامعي لخدمة المجتمع المحلي.

الرنجة المصرية تنافس عالميًا.. من بورسعيد إلى أسواق أوروبا وأمريكا



تشهد صناعة الأغذية في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وتبرز صناعة الرنجة كواحدة من أهم الصناعات الغذائية التي نجحت في ترسيخ مكانتها داخل الأسواق المحلية والعالمية، بعدما استطاع أحد أكبر مصانع الرنجة في منطقة الشرق الأوسط بمحافظة بورسعيد فتح أسواق تصديرية في عدد كبير من الدول.

كاميرا “إكسترا نيوز” ترصد مراحل الإنتاج داخل المصنع

ومن داخل خطوط الإنتاج، رصدت كاميرا برنامج إكسترا نيوز مراحل تصنيع الرنجة داخل المصنع، بدءًا من دخول الأسماك الخام، مرورًا بعمليات الفحص والمعالجة الدقيقة، وصولًا إلى المنتج النهائي الجاهز للتصدير أو الطرح في الأسواق المحلية.

معايير جودة صارمة لضمان مطابقة المواصفات العالمية

وأكد أحد مسؤولي الإنتاج داخل المصنع أن جميع مراحل التصنيع تخضع لمعايير دقيقة للغاية، موضحًا أنه يتم التأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية، إضافة إلى متطلبات الأسواق الأوروبية والدولية.

من 450 إلى 500 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم



عرض برنامج صباح البلد، المُذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير ومحمد جوهر، تقرير فيديو عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.

وقالت مراسلة القناة نورهان عادل، إنها موجودة في منطقة مصر الجديدة لمعرفة أسعار اللحوم الحمراء اليوم في الأسواق، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأشقاء المسيحيين.

وأضاف صاحب محل لحوم أن أسعار اللحوم تشهد تغيرات مستمرة، وأن السوق يعتمد على العرض والطلب، مشيرًا إلى أن سعر اللحوم البقري يتراوح بين 400 و500 جنيه.

وأوضح أن اللحوم التي يبلغ سعرها 400 جنيه تكون مناسبة للشوي أو لـ"كباب حلة"، كما أشار إلى أن سعر الكبدة يصل إلى 500 جنيه، والريش إلى 480 جنيهًا.

أجواء روحانية داخل الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين



قالت أميرة قمر، مراسلة إكسترا نيوز، إن الكنائس الأرثوذكسية في مصر تحتفل بـعيد القيامة المجيد وسط أجواء روحانية مميزة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني المهنئين منذ الصباح من مختلف الفئات.

حضور رسمي وشعبي واسع

وأوضحت خلال رسالة على الهواء أن الاحتفالات تشهد حضورًا شعبيًا ورسميًا كبيرًا، وسط تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان خروج المناسبة بشكل يليق بقدسيتها وروحانيتها.

وزارة الزراعة: رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب وصرف المستحقات خلال 24 ساعة



أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرار رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن السعر المُعلن هو سعر نهائي يتم صرفه فور التوريد.

تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد

وأوضح “جاد” خلال مداخلة علي القناة الأولي، أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، خاصة مع التوسع في المساحات المزروعة هذا الموسم بنحو 500 ألف فدان إضافي مقارنة بالعام الماضي، بما يعزز تحقيق مستهدف توريد يصل إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي.

البابا تواضروس: التواصل مع الأزهر وكبار الدولة يعكس قوة الوحدة الوطنية في مصر



أكد قداسة البابا البابا تواضروس الثاني أن الاتصالات التي تلقاها مؤخرًا من عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، إلى جانب اتصال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف خلال تواجده في الأقصر، تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين القيادات الدينية في مصر.

وقال قداسة البابا خلال حوار خاص في برنامج صباح الخير يا مصر، إن الحوار الذي دار مع شيخ الأزهر كان ودّيًا ودافئًا ويعبر عن محبة متبادلة وأخوة راسخة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تعكس روح “الأسرة المصرية الواحدة” التي تجمع كل المصريين.

وأضاف البابا تواضروس، أن هذا التقارب بين القيادات الدينية له أثر كبير في المجتمع، حيث يرسخ قيم التفاهم والتقدير المتبادل، ويعزز من تماسك النسيج الوطني.

قدم موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

