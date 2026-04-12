الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

53.08 جنيه .. متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم

استقر سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم  الأحد 12-4-2026 علي مستوى السوق الرسمية وذلك لليوم الثالث على التوالي.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك لدرجات مستقرة منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية خلال الخميس الماضي وحتي اليوم.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.08 جنيهًا للشراء و 53.2 جنيهًا للبيع.

سجل أقل سعر دولار 52.99 جنيهًا للشراء و53.09 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53 جنيًها للشراء و 53.1 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات و مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدولار 53.05 جنيهًا للشراء و 53.15 جنيهًا للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.08 جنيهًا للشراء و 53.18 جنيهًا للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، العقاري المصري العربي،أبوظبي الأول".

بلغ أعلي سعر دولار 53.1 جنيهًا للشراء و53.2 جنيهًا للبيع في بنوك " نكست،سايب، HSBC".

وسجل ثاني أعلي دولار 53.09 جنيهًا للشراء و 53.19 جنيهًأ للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي،التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد،العربي الإفريقي الدولي".

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية مارس  الماضي مقدارا طفيفا  بلغ 80 مليون دولار علي أساس شهري .

وفقا لتقرير البنك المركزي المصري فقد سجل الاحتياطي النقدي بنهاية مارس الماضي 52.83 مليار دولار مقارنة بنحو 52.75 مليارا في فبراير السابق.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار. 

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهور الماضية  بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوى.

