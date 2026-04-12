الأرصاد تحذر من أتربة ورياح.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، الأحد، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويشتد الحر في جنوب الصعيد، على أن يعود الطقس ليكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، توقعت الأرصاد ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على عدد من الطرق، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما أشارت إلى انتشار الأتربة العالقة خلال ساعات النهار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بالتزامن مع نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 35 كم/س في بعض المناطق، خاصة جنوب سيناء، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف بشكل متفرق، دون تأثيرات كبيرة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة نحو 29 درجة مئوية، بينما بلغت في أسوان 33 درجة، في مؤشر على استمرار الأجواء الحارة نسبيًا خلال ساعات النهار.

ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية، وتجنب التعرض المباشر للأتربة قدر الإمكان.

وأكدت الأرصاد أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة مزيدًا من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة.