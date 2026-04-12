قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟
رئيس لجنة الحكام يعلق على واقعة «وفا» وتريزيجيه بمباراة الأهلي وسيراميكا: الاحترام لازم يكون متبادل
متحدث الكهرباء: ترشيد الاستهلاك حقق وفرًا قياسيًا في أسبوع واحد
الرفض الإيراني للشروط الأمريكية يدفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة
بعد تعثر مفاوضات باكستان.. إسرائيل تشيد بتشدد واشنطن وتتهيأ لسيناريو العودة إلى الحرب
تنظيم الإخوان الإرهابي يفقد توازنه بعد نجاح أجهزة الأمن المصرية في ضبط قيادات "حسم"
حر وتراب .. تفاصيل طقس اليوم الأحد 12 أبريل 2026
ثمرات تقوى الله.. تحقق للمسلم أربعة أمور منها الطمأنينة وتجنب الحيرة
شوف هتلبس إيه .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس في عيد القيامة المجيد
الطاقة السعودية: استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا
الأربعاء والخميس.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قلبك في خطر.. نصائح عاجلة للمواطنين قبل الاحتفال بشم النسيم

فسيخ ورنجة
فسيخ ورنجة
البهى عمرو

يستعد المصريون خلال الساعات المقبلة للاحتفال بعيد شم النسيم، وهو من أبرز المناسبات التي ترتبط بعادات غذائية خاصة، في مقدمتها تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، إلا أن هذه العادة تثير تحذيرات واسعة من المتخصصين في المجال الطبي، نظرًا لاحتواء هذه الأطعمة على نسب مرتفعة من الأملاح، ما قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصة لمرضى الضغط والقلب.

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن احتفالات شم النسيم التي تقترب خلال الأيام المقبلة، ترتبط بعادات غذائية قد تشكل خطرًا على صحة القلب، خاصة مع الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالأملاح.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن بعض الأطعمة المرتبطة بهذه المناسبة مثل البصل والبيض والخضروات تعد مفيدة للجسم، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في زيادة استهلاك الملح، الذي يمثل أحد أبرز أعداء القلب.

وأضاف أن الإفراط في تناول الملح، إلى جانب الدقيق الأبيض والسكر، يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مشددًا على ضرورة الاعتدال في تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة وغيرها.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص قد تبدو أعمارهم صغيرة ظاهريًا، بينما تعاني شرايينهم من التقدم في العمر، نتيجة العادات غير الصحية، مثل التدخين وقلة ممارسة الرياضة.

كما حذر من تأثير التدخين والتوتر والانفعالات العصبية على صحة القلب، مؤكدًا أن هذه العوامل تزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية تستدعي التدخل الطبي والدخول إلى المستشفيات.

كما حذر الدكتور أيمن رشوان استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء، من مخاطر تناول الفسيخ، مؤكدًا أن من يأكله كمن يسير في حقل ألغام، قد ينجو في النهاية، لكنه يظل معرضًا للإصابة بالتسمم الغذائي في أي لحظة، وأوضح أن طرق التخزين الصحيحة قد تقلل فرص الإصابة، لكنها لا تضمن الأمان الكامل.

وأكد أيمن رشوان، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إضافة الخل أو الليمون إلى الفسيخ لا تقضي على البكتيريا المسببة للتسمم، وإنما تقللها بشكل محدود فقط، مشددًا على أن الرائحة الجيدة للفسيخ لا تعني خلوه من الميكروبات، كما أن تناوله يتسبب في حالة جفاف شديدة للجسم بسبب ارتفاع نسبة الأملاح.

وأشار أيمن رشوان إلى أن الرنجة المدخنة تُعد أقل ضررًا مقارنة بالفسيخ، لافتًا إلى أن شرب المياه الغازية بعد تناوله لا يساعد على الهضم ولا يقلل من مخاطره، واختتم بتحذير من أعراض التسمم الغذائي، موضحًا أن بدايتها قد تكون شعورًا غير طبيعي بالنوم والخمول، ما يستدعي الانتباه وطلب المساعدة الطبية فورًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائق بالجمالية

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة

ترشيحاتنا

تلوين البيض

ودعي التلوين التقليدي.. أفكار جديدة لزخرفة البيض في دقائق

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أسباب خفية وراء الشعور بالتعب المستمر.. هل تناول الفاكهة يقلل من الإصابة بمرض باركنسون؟

حظك اليوم وتوقعات الابراج

تحذيرات فلكية: ضغوط مالية ومهنية تنتظر هذه الأبراج

بالصور

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد