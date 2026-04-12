قلبك في خطر.. نصائح عاجلة للمواطنين قبل الاحتفال بشم النسيم

يستعد المصريون خلال الساعات المقبلة للاحتفال بعيد شم النسيم، وهو من أبرز المناسبات التي ترتبط بعادات غذائية خاصة، في مقدمتها تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، إلا أن هذه العادة تثير تحذيرات واسعة من المتخصصين في المجال الطبي، نظرًا لاحتواء هذه الأطعمة على نسب مرتفعة من الأملاح، ما قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصة لمرضى الضغط والقلب.

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن احتفالات شم النسيم التي تقترب خلال الأيام المقبلة، ترتبط بعادات غذائية قد تشكل خطرًا على صحة القلب، خاصة مع الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالأملاح.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن بعض الأطعمة المرتبطة بهذه المناسبة مثل البصل والبيض والخضروات تعد مفيدة للجسم، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في زيادة استهلاك الملح، الذي يمثل أحد أبرز أعداء القلب.

وأضاف أن الإفراط في تناول الملح، إلى جانب الدقيق الأبيض والسكر، يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مشددًا على ضرورة الاعتدال في تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة وغيرها.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص قد تبدو أعمارهم صغيرة ظاهريًا، بينما تعاني شرايينهم من التقدم في العمر، نتيجة العادات غير الصحية، مثل التدخين وقلة ممارسة الرياضة.

كما حذر من تأثير التدخين والتوتر والانفعالات العصبية على صحة القلب، مؤكدًا أن هذه العوامل تزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية تستدعي التدخل الطبي والدخول إلى المستشفيات.

كما حذر الدكتور أيمن رشوان استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء، من مخاطر تناول الفسيخ، مؤكدًا أن من يأكله كمن يسير في حقل ألغام، قد ينجو في النهاية، لكنه يظل معرضًا للإصابة بالتسمم الغذائي في أي لحظة، وأوضح أن طرق التخزين الصحيحة قد تقلل فرص الإصابة، لكنها لا تضمن الأمان الكامل.

وأكد أيمن رشوان، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إضافة الخل أو الليمون إلى الفسيخ لا تقضي على البكتيريا المسببة للتسمم، وإنما تقللها بشكل محدود فقط، مشددًا على أن الرائحة الجيدة للفسيخ لا تعني خلوه من الميكروبات، كما أن تناوله يتسبب في حالة جفاف شديدة للجسم بسبب ارتفاع نسبة الأملاح.

وأشار أيمن رشوان إلى أن الرنجة المدخنة تُعد أقل ضررًا مقارنة بالفسيخ، لافتًا إلى أن شرب المياه الغازية بعد تناوله لا يساعد على الهضم ولا يقلل من مخاطره، واختتم بتحذير من أعراض التسمم الغذائي، موضحًا أن بدايتها قد تكون شعورًا غير طبيعي بالنوم والخمول، ما يستدعي الانتباه وطلب المساعدة الطبية فورًا.