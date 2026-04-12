محافظ الوادي الجديد تشهد حصاد محصول القمح بالداخلة

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، حصاد محصول القمح بإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي بطريق مطار الداخلة–العوينات، وذلك ضمن جولتها الميدانية لمتابعة المشروعات الزراعية مع بدء موسم الحصاد، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، و جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حيث أشادت بحجم الإنتاج بالمشروع المقام على مساحة إجمالية تبلغ 1375 فدانًا تشمل 470 فدان قمح باستخدام نظم الري الحديث و 400 فدان نخيل، و125 فدان نباتات عطرية، بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني وزراعة الأعلاف.

كما تابعت مجدي أعمال حصاد القمح من صنف "مصر 1" والذي يتم حصاده وفق منظومة ميكنة زراعية متكاملة باستخدام معدات حصاد حديثة، بما يسهم في تقليل الفاقد ورفع جودة المحصول. موجهةً بدراسة التوسع في إنشاء صناعات قائمة على المحاصيل الزراعية، وبحث إنشاء صومعة لتخزين الغلال؛ لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح؛ مع استمرار دعم الاستثمارات الجادة وتذليل أية معوقات لضمان استدامة الإنتاج وزيادة المعروض.