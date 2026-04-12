وزارة الزراعة: رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب وصرف المستحقات خلال 24 ساعة

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرار رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن السعر المُعلن هو سعر نهائي يتم صرفه فور التوريد.

تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد

وأوضح “جاد” خلال مداخلة علي القناة الأولي، أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، خاصة مع التوسع في المساحات المزروعة هذا الموسم بنحو 500 ألف فدان إضافي مقارنة بالعام الماضي، بما يعزز تحقيق مستهدف توريد يصل إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي.



وأضاف المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، أن منظومة التوريد هذا العام شهدت تطويرًا شاملًا، يشمل زيادة عدد نقاط الاستلام، وتيسير الإجراءات، والاعتماد على الميكنة الحديثة في الحصاد لتقليل الفاقد، مؤكدًا أن صرف مستحقات المزارعين يتم خلال 24 ساعة كحد أقصى من عملية التوريد.

طرح أصناف جديدة من القمح

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة تبدأ من توفير التقاوي المحسنة مرورًا بالإرشاد الزراعي، وصولًا إلى التوريد والدعم اللوجستي، لافتًا إلى طرح أصناف جديدة من القمح مقاومة للتغيرات المناخية خلال الموسم المقبل.



وشدد على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات مناسبة.



