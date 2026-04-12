البابا تواضروس: التواصل مع الأزهر وكبار الدولة يعكس قوة الوحدة الوطنية في مصر

أكد قداسة البابا البابا تواضروس الثاني أن الاتصالات التي تلقاها مؤخرًا من عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، إلى جانب اتصال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف خلال تواجده في الأقصر، تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين القيادات الدينية في مصر.

وقال قداسة البابا خلال حوار خاص في برنامج صباح الخير يا مصر، إن الحوار الذي دار مع شيخ الأزهر كان ودّيًا ودافئًا ويعبر عن محبة متبادلة وأخوة راسخة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تعكس روح “الأسرة المصرية الواحدة” التي تجمع كل المصريين.

وأضاف البابا تواضروس، أن هذا التقارب بين القيادات الدينية له أثر كبير في المجتمع، حيث يرسخ قيم التفاهم والتقدير المتبادل، ويعزز من تماسك النسيج الوطني.

وشدد البابا تواضروس على أن ما يجمع المصريين من وحدة ومحبة يظل رسالة دائمة، تتجدد في كل المناسبات، وتؤكد قوة الدولة المصرية واستقرارها.

https://web.facebook.com/reel/1467523314727152