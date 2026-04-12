حافظ سلماوي يحذر من تداعيات الحرارة المرتفعة : تهديد مباشر للغذاء

حذر الدكتور حافظ سلماوي، رئيس مرفق الكهرباء الأسبق، من التداعيات المتزايدة لارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أنها لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي.

إنتاجية المحاصيل الزراعية وانخفاض معدلات نمو النباتات

وأوضح، خلال ظهوره ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة أون، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية وانخفاض معدلات نمو النباتات، وهو ما ينعكس سلبًا على حجم الغذاء المتاح.

تكاتف الجهود الدولية والتنسيق بين الدول

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا عالميًا معقدًا لا يمكن لدولة واحدة مواجهته بمفردها، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود الدولية والتنسيق بين الدول لمواجهة آثارها والحد من تداعياتها على مختلف القطاعات الحيوية.