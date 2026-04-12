أجواء روحانية داخل الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين

قالت أميرة قمر، مراسلة إكسترا نيوز، إن الكنائس الأرثوذكسية في مصر تحتفل بـعيد القيامة المجيد وسط أجواء روحانية مميزة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني المهنئين منذ الصباح من مختلف الفئات.

حضور رسمي وشعبي واسع

وأوضحت خلال رسالة على الهواء أن الاحتفالات تشهد حضورًا شعبيًا ورسميًا كبيرًا، وسط تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان خروج المناسبة بشكل يليق بقدسيتها وروحانيتها.

تهنئة رئاسية تؤكد وحدة المصريين

وأشارت إلى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، والتي شددت على قيم الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري.

رسالة عالمية لأقباط المهجر

وأضافت أن البابا تواضروس الثاني وجّه رسالة تهنئة إلى أقباط المهجر، تمت ترجمتها إلى 22 لغة، في خطوة تعكس البعد العالمي للاحتفال بالعيد.