الأربعاء والخميس.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، باهتمام تفاصيل حالة الجو، وذلك بسبب التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الأربعاء والخميس

وأوضحت أن موجة الارتفاع بدأت بالفعل منذ الخميس الماضي، على أن تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضافت أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل غدًا إلى 29 درجة مئوية، ثم ترتفع إلى 31 درجة يوم الثلاثاء، قبل أن تتجاوز 33 و34 درجة خلال يومي الذروة. أما محافظات الصعيد، فتشهد ارتفاعًا أكبر، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 36 و37 درجة مئوية نهارًا.

وأكدت غانم استقرار الأحوال الجوية بشكل عام، وعدم وجود ظواهر تعيق الأنشطة اليومية، مما يجعل الأجواء مناسبة لفترات الإجازات والأعياد. ومع ذلك، أشارت إلى انتشار أتربة ورمال عالقة في بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، قد تؤدي إلى انخفاض طفيف في مستوى الرؤية الأفقية.

كما حذّرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق، والتي تبدأ في التلاشي مع شروق الشمس بين السابعة والثامنة صباحًا.

وفي ختام تصريحاتها، نبهت المواطنين إلى عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا، مؤكدةً وجود فارق ملحوظ بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، حيث تنخفض الصغرى إلى ما بين 16 و18 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء مائلة للبرودة ليلًا.