قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟
رئيس لجنة الحكام يعلق على واقعة «وفا» وتريزيجيه بمباراة الأهلي وسيراميكا: الاحترام لازم يكون متبادل
متحدث الكهرباء: ترشيد الاستهلاك حقق وفرًا قياسيًا في أسبوع واحد
الرفض الإيراني للشروط الأمريكية يدفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة
بعد تعثر مفاوضات باكستان.. إسرائيل تشيد بتشدد واشنطن وتتهيأ لسيناريو العودة إلى الحرب
تنظيم الإخوان الإرهابي يفقد توازنه بعد نجاح أجهزة الأمن المصرية في ضبط قيادات "حسم"
حر وتراب .. تفاصيل طقس اليوم الأحد 12 أبريل 2026
ثمرات تقوى الله.. تحقق للمسلم أربعة أمور منها الطمأنينة وتجنب الحيرة
شوف هتلبس إيه .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس في عيد القيامة المجيد
الطاقة السعودية: استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا
الأربعاء والخميس.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأربعاء والخميس.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو

البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، باهتمام تفاصيل حالة الجو، وذلك بسبب التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الأربعاء والخميس

 

وأوضحت أن موجة الارتفاع بدأت بالفعل منذ الخميس الماضي، على أن تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضافت أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل غدًا إلى 29 درجة مئوية، ثم ترتفع إلى 31 درجة يوم الثلاثاء، قبل أن تتجاوز 33 و34 درجة خلال يومي الذروة. أما محافظات الصعيد، فتشهد ارتفاعًا أكبر، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 36 و37 درجة مئوية نهارًا.

وأكدت غانم استقرار الأحوال الجوية بشكل عام، وعدم وجود ظواهر تعيق الأنشطة اليومية، مما يجعل الأجواء مناسبة لفترات الإجازات والأعياد. ومع ذلك، أشارت إلى انتشار أتربة ورمال عالقة في بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، قد تؤدي إلى انخفاض طفيف في مستوى الرؤية الأفقية.

كما حذّرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق، والتي تبدأ في التلاشي مع شروق الشمس بين السابعة والثامنة صباحًا.

وفي ختام تصريحاتها، نبهت المواطنين إلى عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا، مؤكدةً وجود فارق ملحوظ بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، حيث تنخفض الصغرى إلى ما بين 16 و18 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء مائلة للبرودة ليلًا.

منار غانم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

987 ترخيصًا خلال شهر واحد.. خطة الزراعة لتعزيز الإنتاج الحيواني

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

السفير أحمد جمال الدين يهنئ البابا تواضروس

جمال الدين يهنئ البابا تواضروس .. ويؤكد : التعايش المشترك ركيزة وحدة المصريين

بالصور

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كاجوال لافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد