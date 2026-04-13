طلعوا الصيفي.. ذروة الموجة الحارة وموعد تراجع الحرارة

يبحث المواطنون عن ذروة الموجة الحارة وموعد تراجع الحرارة، و تشهد حالة الطقس في مصر غدا الثلاثاء 14 أبريل 2026، تقلبات ملحوظة وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى طقس حار نهارا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويصل إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يعود للاعتدال المائل للبرودة خلال فترات الليل.

ذروة الموجة الحارة وموعد تراجع الحرارة

وأوضحت الهيئة أن الساعات الأولى من الصباح، وتحديدا من 4 إلى 9 صباحا، تشهد تكون شبورة مائية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تشهد بعض المناطق نشاطا ملحوظا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أشارت التوقعات إلى احتمالية ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي.

ذروة الموجة الحارة ارتفاع درجات الحواره بين ٤ و ٨ درجات

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و8 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية، موضحة أن ذروة هذه الموجة الحارة ستكون خلال الأيام المقبلة، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن زيادة سطوع أشعة الشمس وغياب السحب يعززان الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، رغم انخفاض نسب الرطوبة، ما يقلل من الشعور بالحر مقارنة بفصل الصيف.

وشددت على ضرورة عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارا، مع أهمية الحفاظ على ارتداء الملابس المناسبة خاصة خلال الليل والصباح الباكر، في ظل وجود فارق ملحوظ بين درجات الحرارة قد يتجاوز 12 درجة مئوية.

وتعكس هذه الأجواء استمرار الطقس الربيعي المتقلب، الذي يجمع بين ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا، ما يتطلب الحذر في التعامل مع التغيرات الجوية خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة ليوم الثلاثاء ١٤ ابريل ٢٠٢٦