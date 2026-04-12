الأرصاد تحذّر: موجة حارة تضرب البلاد .. وذروتها الأربعاء والخميس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، محذّرةً من ارتفاع ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الأسبوع الجاري سيشهد درجات حرارة أعلى من الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن هذا الارتفاع بدأ تدريجيًا منذ يوم الخميس الماضي، وسيصل إلى ذروته يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضافت منار غانم، عضو المركز الإعلامي، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل غدًا 29 درجة مئوية، لترتفع يوم الثلاثاء إلى 31 درجة، بينما تتجاوز حاجز الـ33 و34 درجة مئوية خلال يومي الذروة (الأربعاء والخميس). وأشارت إلى أن محافظات الصعيد ستكون صاحبة النصيب الأكبر من هذا الارتفاع، حيث ستسجل درجات حرارة شديدة تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية نهارًا.

وطمأنت الدكتورة منار غانم المواطنين بأن الأجواء ستكون مستقرة بشكل عام ومناسبة للاستمتاع بفترة الإجازات والأعياد، مؤكدةً عدم وجود ظواهر جوية تعيق الأنشطة اليومية. ومع ذلك، نوهت إلى وجود أتربة ورمال عالقة في سماء القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهي غير مؤثرة بشكل كبير، لكنها قد تسبب انخفاضًا طفيفًا في الرؤية الأفقية. كما حذّرت المسافرين على الطرق من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والتي تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس بين الساعتين السابعة والثامنة صباحًا.

ووجّهت منار غانم تحذيرًا شديدًا للمواطنين من الانخداع بارتفاع الحرارة نهارًا وتخفيف الملابس بشكل كامل، موضحةً أن هناك فارقًا كبيرًا في درجات الحرارة بين النهار والليل؛ حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى ليلًا لتتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، لتسود أجواء مائلة للبرودة.