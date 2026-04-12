الأرصاد تحذر: موجة حر تضرب مصر تدريجيًا.. وفرق حاد بين النهار والليل

قالت الدكتورة منار غانم، المتحدثة باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة مع ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

وأوضحت "منار " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، بينما يميل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أن هذه الارتفاعات ترجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 29 إلى 30 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة لتتجاوز 34 درجة، مؤكدة أن القيم المعلنة تكون في الظل، بينما يشعر المواطن بدرجات حرارة أعلى عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأكدت منار غانم، أن نسب الرطوبة ما زالت منخفضة، وهو ما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بفصل الصيف، إلا أن الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا يظل ملحوظًا.

ونصحت المتحدثة المواطنين بعدم التخفيف الكامل للملابس، خاصة خلال ساعات الليل، والاكتفاء بارتداء ملابس خفيفة مع الاحتفاظ بقطع إضافية، تجنبًا لنزلات البرد، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لمواكبة أي تغيرات في حالة الطقس.

https://web.facebook.com/reel/830978520038768